ثقافة وفنون

بمشاركة 17 عرضا، القاهرة للمونودراما يكشف أعضاء لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية

مؤتمر مهرجان أيام
مؤتمر مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

كشف مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم وعدد العروض المشاركة فى الدورة الثامنة للمهرجان، التى تقام فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل. 

لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية 

وضمت لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية للمهرجان كل من؛ الدكتور أيمن الشيوي  - مصر، المخرج إبراهيم القحومي - الإمارات، الكاتب فهد ردة الحارثي - السعودية، الفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا.

كما أعلن المؤتمر عن العروض المسرحية المشاركة فى المهرجان هذا العام، حيث يشارك فى هذه الدورة 17 عرضا في جميع منصات الدورة، من 9 دول هم: مصر، ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، فلسطين، الأردن، العراق.

