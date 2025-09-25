الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الخطيب ضد مدحت شلبي

شكوى الخطيب ضد مدحت
شكوى الخطيب ضد مدحت شلبي، فيتو

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج «مساء الأنوار» المذاع عبر قناة MBC مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستند الكابتن محمود الخطيب، في شكواه على نصوص المواد ٤ و١٦ و١٩ من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شكوى الخطيب ضد مدحت شلبي أخبار المجلس الأعلى للإعلام أخبار الأعلى للإعلام

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads