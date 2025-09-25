43 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، إن 43 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم 4 من منتظري المساعدات استشهدوا وسط وجنوب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، عن سقوط 15 شهيدا فلسطينيا في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

مقتل جندي إسرائيلي على يد عناصر حماس في غزة

وكشفت مصادر عبرية، أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر نبأ مقتل جندي إسرائيلي من لواء "ناحال" في معارك مدينة غزة، في إطار عملية "عربات جدعون 2".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي برتبة رقيب أول يدعى تشالاتشو شمعون دمالاش، البالغ من العمر 21 عامًا، وينحدر من مدينة "بئر السبع" جنوبي إسرائيل.



وخدم الرقيب أول دمالاش، في صفوف القوات المنضوية ضمن الكتيبة (932) التابعة للواء "ناحال"، المشارك في الحرب على حركة حماس في قطاع غزة، وفقًا لإذاعة الجيش.

