الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيماء منصور تقدم المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة من مهرجان القاهرة للمونودراما

شيماء منصور، فيتو
شيماء منصور، فيتو

تقدم الكاتبة والإعلامية شيماء منصور، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الفنان أسامة روؤف، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

شيماء منصور 

يشار إلى أن شيماء منصور، ممثلة ومحررة فنية، نشرت من قبل عددا من المقالات والمقاربات النقدية في المسرح وفنون الأداء في عدد من المجلات الفنية المتخصصة من بينها "مسرحنا"، كما شاركت فى العديد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية.

وتولت إدارة العديد من المراكز الإعلامية، حيث سبق أن شاركت في العديد من العروض المسرحية، وحصلت من قبل على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان الختامي للفرق والتجارب النوعية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يُذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تشهد مشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، منها: مصر، فلسطين، المغرب، الإمارات، السودان، العراق، السعودية، الكويت، لبنان، سلوفاكيا، بولندا، إسبانيا، كوريا، إيطاليا، والمجر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شيماء منصور الأوبرا القاهرة الدولي للمونودراما مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

الأكثر قراءة

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

مصر وكوريا الجنوبية توقعان منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع شبه يومي في 4 أصناف والبطيخ ينهي موسمه بـ"مقاطعة شعبية"

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads