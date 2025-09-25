شيماء منصور تقدم المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة من مهرجان القاهرة للمونودراما

تقدم الكاتبة والإعلامية شيماء منصور، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الفنان أسامة روؤف، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

شيماء منصور

يشار إلى أن شيماء منصور، ممثلة ومحررة فنية، نشرت من قبل عددا من المقالات والمقاربات النقدية في المسرح وفنون الأداء في عدد من المجلات الفنية المتخصصة من بينها "مسرحنا"، كما شاركت فى العديد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية.

وتولت إدارة العديد من المراكز الإعلامية، حيث سبق أن شاركت في العديد من العروض المسرحية، وحصلت من قبل على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان الختامي للفرق والتجارب النوعية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يُذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تشهد مشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، منها: مصر، فلسطين، المغرب، الإمارات، السودان، العراق، السعودية، الكويت، لبنان، سلوفاكيا، بولندا، إسبانيا، كوريا، إيطاليا، والمجر.

