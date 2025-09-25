الخميس 25 سبتمبر 2025
مسلسل "لينك" قريبا على شاشة DMC

تعرض قناة "dmc"، قريبًا وحصريًا على شاشتها مسلسل "لينك"، وهو من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

المسلسل دراما تشويقية جديدة، وتدور أحداثه حول "بكر" وهو موظف بسيط خرج على المعاش، يحلم فقط أن يعيش ما تبقى له بمكافأة نهاية الخدمة وفجأة تتغير حياته رأسًا على عقب عندما يضغط على "لينك" بالخطأ فيفقد كل أمواله، من هنا تبدأ رحلة البحث عن العدالة لا عن النقود.

 

وخلال الأحداث، يضطر "بكر" إلى التعاون مع جارته اسما رغم خلافاته معها لاستراجاع أموالهم ويقودهم القدر إلى شاب خبير في عالم الهاكينج وفي رحلتهم للبحث عن أموالهم، يكتشفون الكثير من الأسرار وتقع العديد من الأحداث.

 

أبطال مسلسل لينك

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، أحمد صيام، وآخرين، وهو من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

