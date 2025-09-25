الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء لـ نظيره الهولندي: الموقف المصري ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مكالمة هاتفية مع "ديك سخوف" رئيس وزراء مملكة هولندا.

وتناول الاتصال استعراضا لسبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على ما تشهده العلاقات المصرية الهولندية من زخم، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، وهو ما تعكسه وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، كما تم التأكيد على الحرص على توثيق مختلف أوجه هذه العلاقات التي من شأنها أن تحقق المزيد من الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والطاقة.

وفى هذا الصدد، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الهولندية في مصر خاصة في ظل جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري. ودعا كذلك لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمشاركة نظيره الهولندي في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

وتطرق الاتصال أيضًا لمستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وما يتضمنه من ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا العلاقات المصرية الهولندية المتحف المصري الكبير

