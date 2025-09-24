رئيس جامعة بنها  ، ندعم المشروعات التنموية والخدمية بالقليوبية 

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

من جانبه وجه المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية التهنئة لجميع منسوبي جامعة بنها بالعام الدراسي الجديد، متمنيا للجميع التفوق والريادة، مشيدا بدور جامعة بنها في خدمة المجتمع المحلي في كافة المجالات باعتبارها جامعة ذات جودة، وبالتعاون المثمر بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية في خدمة العملية التعليمية.

واستعرض المحافظ أعمال التطوير بالمشروعات المختلفة التي تتم علي أرض محافظة القليوبية لخدمة المواطنين، معربًا عن سعادته بالتنسيق الكامل والتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في مختلف الأنشطة والمشروعات. وأشار محافظ القليوبية إلى أن هذا التعاون يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة، والاستفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية في خدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.

من ناحية أخرى قدم الدكتور ناصر الجيزاوي، خلال الجلسة التهنئة لمنسوبي الجامعة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية "بنها ووهان للدراسات العليا" كأول كلية ذات طبيعة دولية بالجامعة، مؤكدا أن هذه الخطوة التاريخية تمثل ثمرة تعاون أكاديمي دولي متميز، وتجسد رؤية طموحة نحو بناء جسور المعرفة بين الشرق والغرب، وتعزيز البحث العلمي المشترك في مجالات متعددة، كما أنها تأتي في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم

كما قدم " الجيزاوي " التهنئة باسم مجلس الجامعة لأعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين تم ادراجهم ضمن قائمة أفضل ٢% من علماء العالم طبقا لتقرير جامعة ستانفورد الأمريكية، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز..

ووجه رئيس جامعة بنها أيضا الشكر للقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، لأدائهم ودورهم المتميز في انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، داعيًا إلى مواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق رفعة وتقدم الجامعة علي كافة المسارات والأصعدة.

وأعلن الجيزاوى موافقة مجلس الجامعة على اعتماد مدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية والسلوكية حيث أنها تساهم في بناء بيئة جامعية آمنة تشجع على التميز الأكاديمي، وتعزز قيم الاحترام والنزاهة والمسؤولية لدى الطلاب، وتساعد في تأهيلهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين في المجتمع. وتهدف المدونة إلى بناء شخصية الطالب وتنمية شعور المسؤولية لديه، وتحدد العقوبات التأديبية التي قد تترتب على المخالفات والتي نظمها قانون تنظيم الجامعات او اللوائح الطلابية والقرارات المنظمة.

كما وافق المجلس أيضا على اعتماد دليل وحدة الدعم النفسي والاجتماعي، حيث ان استحداث وحدة الدعم النفسي والاجتماعي بكليات الجامعة تأتي انطلاقًا من حرص جامعة بنها على توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، حيث تعتبر وحدة الدعم النفسي كيان متخصص يُعنى بالصحة النفسية للطلاب والعاملين داخل الجامعة، وتهدف الوحدة إلى تقديم خدمات نفسية احترافية تسهم في تعزيز التوازن النفسي، والارتقاء بجودة الحياة الجامعية، ومواجهة التحديات النفسية والسلوكية التي قد تؤثر على الأداء الأكاديمي أو المهني، وتعمل الوحدة من خلال فريق مؤهل من الأخصائيين النفسيين وأعضاء هيئة التدريس، وتقدم خدماتها بسرية تامة واحترام كامل لخصوصية المستفيدين.

كما تسعى الوحدة إلى نشر ثقافة الوعي النفسي عبر أنشطة توعوية، وورش عمل، وجلسات دعم فردية وجماعية، بالإضافة إلى التدخل المبكر في حالات الأزمات النفسية، مؤكدا أننا بجامعة بنها نؤمن بأن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل ضرورة أساسية للنجاح والتميز، وتسعى لأن تكون الوحدة حاضنة آمنة لكل من يحتاج إلى الاستماع، الفهم، والمساندة.

وأكد " الجيزاوي " أن إدارة جامعة بنها تسعى جاهدة دائما لتسخير كافة إمكانياتها لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكافة المجالات، مؤكدًا حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون، والعمل المشترك مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكافة قطاعاته، لتحقيق التنمية الشاملة لمواطنيها.

وأشار لدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجلسة الى أن الدولة المصرية قد أعطت ملفي التعليم والصحة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، لافتا أن المشاريع الإنشائية والتجهيزات التي تتم بالجامعة والمستشفيات الجامعية اكبر دليل علي ذلك، وذلك في إطار سعيها تحقيق التنمية المستدامة فى كافة قطاعات الدولة وتنفيذ "رؤية مصر 2030 ".

