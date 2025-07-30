رفعت فياض يكتب: ماجستير موحد لتخصص التركيبات بكليات طب الأسنان.. دراسة لمدة عام وتسجيل جديد يشمل الثابتة والمتحركة مع إتاحة الفرصة للأطباء القدامى

أخيرًا صدر القرار الوزاري من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اللائحة الدراسية الموحدة الخاصة بدرجة الماجستير في كليات طب الأسنان، تخصص "الاستعاضات في طب الأسنان"، بنظام الساعات المعتمدة، والتي يتم منحها بمختلف كليات طب الأسنان بجميع الجامعات المصرية: الحكومية، والخاصة، والأهلية، وذلك تحت رقم 1332 بتاريخ 14/7/2025، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على هذه اللائحة الجديدة.

وقد تم رفع هذه اللائحة أيضًا من كاتب هذه السطور إلى لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى، وإلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، خاصة أن هذه المشكلة كانت قد تفجرت منذ ما يقرب من خمس سنوات، لكن لم يقترب منها أحد لحلها بشكل جدي، وقد بدأت لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا في اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، وقد قمنا بنشر تفاصيل ذلك يوم 21 يونيو الماضي.

موافقة المجلس الأعلى على اللائحة الجديدة

وبالفعل تم عرض القضية بالكامل على المجلس الأعلى للجامعات من جانب لجنة القطاع، بعد أن أعدت اللجنة لائحة جديدة للحل، لتطبيقها على جميع كليات طب الأسنان في مصر، ووافق عليها المجلس بالفعل. وبذلك تم حل مشكلة كبيرة كانت تواجه الحاصلين على درجة الماجستير في تخصص التركيبات الثابتة أو المتحركة، وهي مسميات كانت معتمدة أيضًا في الجامعات الأجنبية منذ ما يقرب من 50 أو 60 عامًا، وكانت كليات طب الأسنان في مصر تسير على النهج ذاته، بحيث كان هناك قسم للتركيبات الثابتة وآخر للتركيبات المتحركة.

استمرار ممارسات الأطباء بالتخصصات القديمة

ويُمارس آلاف من أطباء الأسنان القدامى هذا التخصص حتى الآن، بعد حصولهم على الماجستير في أحد التخصصين. لكن بعد التقدم العلمي الضخم في مجال التركيبات السنية خلال السنوات الأخيرة، قررت الجامعات الأجنبية توحيد التخصص تحت مسمى واحد يشمل التركيبات الثابتة والمتحركة، وهو "الاستعاضات السنية"، وذلك بعد أن قلَّ الاحتياج لتخصص التركيبات المتحركة كفرع مستقل.

رفض دول الخليج والاتحاد الأوروبي للاعتراف بالتخصصات المفصولة

وبالمثل، قررت بعض دول الخليج – التي تخرج معظم أبنائها في جامعاتنا – عدم السماح للحاصلين على الماجستير من الجامعات المصرية بالعمل في مجال طب الأسنان إلا إذا كان مسمى الماجستير موحدًا وشاملًا، وليس "تركيبات ثابتة" فقط أو "تركيبات متحركة" فقط، مثلما فعلت الدول الأوروبية أيضًا.

اشتراط تعديل الشهادات القديمة في الخليج

وزادت الأمور تعقيدًا، عندما طالبت بعض دول الخليج الحاصلين على الماجستير في أحد التخصصين منذ سنوات مضت، بضرورة تعديل شهاداتهم إلى شهادات جديدة تحمل المسمى الشامل فقط "ماجستير الاستعاضات السنية". وقد أصبحت هذه المشكلة تواجه قرابة 2000 طبيب أسنان من المتخصصين في التركيبات، سواء الثابتة أو المتحركة.

وبذلك تكون المشكلة قد انتهت بعد أن صدق الوزير على القرار الأخير للمجلس الأعلى للجامعات بشأن اللائحة الجديدة، والتي تنص المادة الثانية منها على ما يلي:

إلغاء التسجيل في التخصصات المنفردة

1- إلغاء تسجيل الدارسين الحاليين بدرجة الماجستير في التخصصات المنفردة، والسماح لهم بالقيد والتسجيل على هذه اللائحة الجديدة للحصول على درجة الماجستير في "الاستعاضات في طب الأسنان"، ووفقًا لما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن.

2- السماح للخريجين الحاصلين على الماجستير في أحد التخصصات المنفردة بالتسجيل للحصول على درجة الماجستير في "الاستعاضات في طب الأسنان"، وطبقًا لما تنص عليه اللائحة.

وبناء عليه، سيتم فتح المجال لأي خريج من كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، ممن حصلوا على الماجستير في التركيبات، سواء الثابتة أو المتحركة، بأن يتقدم إلى الكلية التي تخرج منها بعد إقرار اللائحة الجديدة، لطلب دراسة مواد إضافية في التخصص الذي لم يدرسه، حتى يكتمل استيعابه لكلا التخصصين، وذلك خلال فصلين دراسيين لمن يرغب، بواقع 40 ساعة معتمدة، يحصل بعدها على شهادة تكميلية للماجستير السابق صدورها له من المجلس الأعلى للجامعات.

أما المسجلون الجدد لدرجة الماجستير حاليًا، ولم يحصلوا عليها بعد، فستُضاف لهم المواد التكميلية ليحصلوا على درجة الماجستير الجديدة في التخصص الموحد قبل مناقشة الرسالة. وسيُطبق الشيء نفسه على من سيقوم بالتسجيل للمرة الأولى للحصول على الماجستير في "الاستعاضات السنية" الموحدة.

انتهاء الأزمة نهائيًا وفتح الباب للعمل الدولي

وبذلك، تكون هذه المشكلة التي كانت تؤرق كثيرًا من خريجي كليات طب الأسنان في تخصص التركيبات، خاصة عند التفكير في السفر للعمل بالخارج، قد انتهت، حيث لم تعد الجهات الخارجية تعترف إلا بالتخصص الشامل في التركيبات السنية، وليس التركيبات الثابتة أو المتحركة فقط.

أما الأطباء القدامى الذين يمارسون عملهم في العيادات أو المستشفيات، في أي من التخصصين، فيمكنهم الاستمرار في ممارستهما كما هو – إن أرادوا – سواء كانوا من المصريين أو من أبناء دول الخليج أنفسهم.

ومن يرغب منهم في الحصول على الماجستير بالمسمى الجديد الذي يشمل التخصصين معًا، يمكنه التقدم إلى كليته، مهما كان عمره، ودراسة المواد الإضافية المحددة في هذا الشأن، بعدد ساعات دراسية لمدة عام كامل، ليحصل على ماجستير جديد في "الاستعاضات السنية الشاملة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.