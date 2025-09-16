رفعت فياض: لا يستطيع مسئول في التعليم إجبار طالب على الالتحاق بنظام البكالوريا

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، أن التحاق الطلبة بنظام البكالوريا، اختياري، ولا يتم أى ممارسات لإجبار الطلبة على الالتحاق به.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية “الحدث اليوم” إن البعض يحاولون تشويه صورة النظام الجديد، بالضغط على أولياء الأمور، وعلى الطلبة لاختيار نظام البكالوريا مطالبا بالتوجه لأقسام الشرطة وتحرير محاضر ضد هؤلاء.



وأضاف: “لا يوجد مسئول فى وزارة التربية والتعليم من مدير إدارة التعليم فى أى محافظة حتى وزير التعليم يمارس أى ضغوط على الطلبة”.



وعن الرسوم الدراسية فى المدارس التجريبية، أوضح مدير تحرير أخبار اليوم: "الرسوم الدراسية فى المدارس التجريبية منطقية تماما وتتراوح ما بين 1700 جنيه حتى 2400 جنيها، شاملة الكتب".

وأكد فياض أنه سيتم القضاء على الفترة المسائية خلال عامين من الآن بحسب تصريحات للوزير في هذا الشأن.

