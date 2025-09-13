رفعت فياض يكتب: بيان خاطئ من مكتب التنسيق خاص بطلاب الثانوية الأزهرية

على مسئوليتى الشخصية أؤكد أن البيان الذى أصدره مكتب تنسيق القبول بالجامعات منذ ساعات حول فتح باب التقدم لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات المصرية من الآن وحتى الثلاثاء القادم والمنشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى ـ كما هو مرفق ـ هو بيان خاطئ فى توقيته وصياغته.

صورة من بيان وزارة التعليم العالي قبل الحذف

مكتب تنسيق القبول بالجامعات ذاته لم يفتح أبوابه بعد لطلاب الثانوية الأزهرية حتى الآن حتى يقال أنه مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم كما جاء بنص البيان ـ ولايعرف أحد من الذى صاغ هذا البيان ؟، ومن الذى أصدره وسمح بنشره على الموقع الرسمى للوزارة حتى يتم نشره بهذه الصورة على موقع الوزارة.

كما أن كثيرا من طلاب الثانوية الأزهرية دخلواعلى موقع مكتب تنسيق القبول بالجامعات فلم يجدوا أى رابط له حتى يدخلوا عليه ـ بالإضافة إلى أن مكتب تنسيق القبول لطلاب الثانوية الآزهرية للقبول بكليات جامعة الأزهر فقط هو الذى يعمل الآن وسينتهى عمله بالفعل يوم الثلاثاء القادم ـ وليس مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية ـ كما هو منشور -.

والغريب أن بيان التعليم العالى الرسمى يتحدث عن قبول طلاب الثانوية الأزهرية المطلق بالجامعات الحكومية والمعاهد العالية وكأن الجامعات الحكومية مفتوحة فى المطلق لطلاب الثانوية الأزهرية بما فيها مجموعة الكليات الطبية والهندسية وغيرها ـ وهذا غير صحيح ـ لأن قبول طلاب الثانوية الأزهرية بعد ذلك بالجامعات الحكومية يكون باماكن محددة ومحدودة وبكليات ومعاهد قليلة جدا طبقا لما هو محدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ـ وهو نص ماكان يقال فى مثل هذه البيانات فى السنوات الماضية عند فتح باب التقدم لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بهذه الكليات المحدودة والمعاهد العالية الخاصة المحدودة وبأعداد محدودة أيضا ـ وهذا لن يتم فتح باب التقدم لهم قبل يوم السبت القادم بعد أن ينتهى مكتب تنسيق القبول الخاص بجامعة الأزهر الثلاثاء القادم.

وفي وقت لاحق صدر بيان جديد من وزارة التعليم العالي يتضمن قرار بإرجاء تنسيق القبول لطلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد العليا وبعض الكليات الحكومية لحين انتهاء تنسيق جامعة الأزهر.

بيان وزارة التعليم العالي بعد التعديل

