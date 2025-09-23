تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الأوقاف وجمعية نهضة العلماء الإندونيسية لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور أولي الأبصار عبد الله، رئيس جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا، والدكتور وديا فرياهيتا، رئيس جامعة نهضة العلماء، والوفد المرافق لهما لبحث سبل التعاون الدعوي والعلمي بين الجانبين؛ وذلك بحضور السيد أسامة حمدي - المستشار السابق بالسفارة المصرية في جاكرتا، وأعضاء الوفد الإندونيسي المرافق، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس "نهضة العلماء" الإندونيسية والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون

وقد أعرب الوزير عن بالغ سعادته باستقبال الوفد الكريم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل حلقة جديدة في سلسلة من العلاقات الوثيقة والمودة العميقة التي تجمع بين مصر وإندونيسيا، وبين الأزهر الشريف وجمعية نهضة العلماء، مشيرًا إلى أن الجمعية تُعد من أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، وتحظى بتقدير واهتمام كبيرين من مصر عمومًا ومؤسستها الدينية خصوصًا.

وأشار الوزير إلى واقعة تاريخية مهمة تُجسد عمق الصلة بين المؤسستين، إذ قام مؤسس الجمعية، الشيخ هاشم أشعري (رحمه الله)، بإرسال مؤلفاته الأولى إلى الأزهر الشريف، للاطلاع عليها، فتولى ذلك كبار علماء الأزهر حينها مثل الإمامين الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ يوسف الدجوي، وأكدا تطابق تلك المؤلفات الجليلة مع منهج الأزهر الشريف، وأنها تمثل امتدادًا علميًا أصيلًا له.

من جانبه، أعرب الشيخ الدكتور أولي الأبصار عبد الله، رئيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية، عن بالغ شكره وتقديره لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن زيارة الوفد إلى مصر تمثل شرفًا كبيرًا وتعبيرًا عن العلاقات المتينة بين البلدين.

العلاقة بين جمعية نهضة العلماء والأزهر الشريف هي علاقة تاريخية وعلمية راسخة

وأضاف أن العلاقة بين جمعية نهضة العلماء والأزهر الشريف هي علاقة تاريخية وعلمية راسخة، شهدت على مرّ السنين تعاونًا علميًا وفكريًا مثمرًا، مشيدًا بمشاركة الأزهر الشريف في احتفالية مئوية الجمعية قبل عامين، ومؤكدًا تطلعه إلى استمرار هذا التعاون في العقود القادمة، بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية وينشر الفكر الوسطي المستنير.

تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وجمعية نهضة العلماء

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وجمعية نهضة العلماء لعقد لقاءات دورية افتراضية لمتابعة المشروعات المشتركة في مجالات الدعوة والتعليم والتدريب، ومواجهة التحديات الفكرية لجيل الشباب، مع ترشيح ممثلين رسميين من الجانبين لتكوين ذلك الفريق في غضون أسبوع من الآن.

شارك في اللقاء ممثلو شركة دانون العالمية من مصر وإندونيسيا؛ حيث أكدوا حرصهم على توسيع التعاون الثلاثي بين دانون، ووزارة الأوقاف، وجمعية نهضة العلماء، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والتغذية الصحية. كما أشاد الدكتور أولي الأبصار بتجربة بنك الطعام المصري، معربًا عن رغبته في استنساخ التجربة في إندونيسيا كنموذج ناجح للعمل الخيري المستدام.

جدير بالذكر أن جمعية نهضة العلماء هي أكبر جمعية إسلامية في إندونيسيا والعالم، ويصل عدد أعضائها إلى نحو ٥٦٪ من شعب إندونيسيا، ولديها ٦٢ جامعة أو أكثر من ٣٢ ألف مدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.