الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
ads

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل (1000) وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف.

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

أهاب الجهاز، بالناجحين الدخول على البوابة ذاتها لمعرفة مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المسابقة.

يُذكر أن الامتحانات الإلكترونية للمسابقة أُجريت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 14 إلى 27 أغسطس 2025، في إطار التزام الجهاز بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامتحانات الالكترونية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحان الالكتروني المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية مركز تقييم القدرات والمسابقات وزارة الأوقاف نتيجة الامتحان الإلكترون

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يستعين بـ870 متقدمًا من قوائم الانتظار لشغل وظائف معلمين مساعدين

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ وظائف مياه الشرب والصرف الصحي

الأكثر قراءة

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

تسبب مرضًا خطيرًا وسكتة دماغية، تحذير قوي من تناول مشروبات الدايت ببديل السكر «إريثريتول»

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

4.8 ملايين يورو على الطاولة، الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب عالمي

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-9-2025

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads