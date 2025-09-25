ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل (1000) وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف.

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

أهاب الجهاز، بالناجحين الدخول على البوابة ذاتها لمعرفة مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المسابقة.

يُذكر أن الامتحانات الإلكترونية للمسابقة أُجريت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 14 إلى 27 أغسطس 2025، في إطار التزام الجهاز بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.