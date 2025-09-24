الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لأئمة الأوقاف، اعرف شروط مرافقة بعثة الحج وأسماء الناجحين من خطباء المكافأة

وزارة الأوقاف المصرية،
وزارة الأوقاف المصرية، فيتو
ads

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين والمسكنين على درجة مالية بموازنة الوزارة، ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية ممن مضى على تعيينهم خمس سنوات على الأقل، ولم يحصلوا على أي جزاء أو عقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

 

فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م

كما يشمل الإعلان جميع الواعظات المعينات، والواعظات المعتمدات بالوزارة.

وللاطلاع على الشروط والتسجيل، يرجى الدخول عبر هذا الرابط.

 

أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين 

وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام ٢٠٢٥م، (المجموعة الأولى) من مديريات:
(القاهرة – الجيزة – الغربية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – قنا – سوهاج – أسوان).

وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر هذا الرابط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هذا الرابط أئمه الأوقاف الأوقاف خطباء المكافأة مرافقة بعثات الحج وزارة الأوقاف بعثات الحج

مواد متعلقة

تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الأوقاف وجمعية نهضة العلماء الإندونيسية لتعزيز التعاون

الأوقاف: انطلاق 945 قافلة دعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" غدًا (فيديو)

سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف العدد الأول من مجلتها الصادرة بالعربية (صور)

الأوقاف تطلق المبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك».. الأزهري: تهدف لبناء الإنسان المصري.. مناقشة 40 قضية مجتمعة.. وغرفة علميات لرصد السلوكيات الخاطئة (صور)

الأكثر قراءة

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

حذفها واعتذر، تهنئة بيراميدز تفجر خلافا ناريا بين عضوي مجلس إدارة الأهلي

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في الرمان والعنب وانخفاض البرتقال أبو سرة

لحظة استهداف طائرات الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة (فيديو)

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين ويرشح دولتين عربيتين لاستضافة الحدث

أول تعليق من شقيق أنغام على حفلها التاريخي بمسرح رويال ألبرت هول في لندن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads