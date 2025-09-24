لأئمة الأوقاف، اعرف شروط مرافقة بعثة الحج وأسماء الناجحين من خطباء المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين والمسكنين على درجة مالية بموازنة الوزارة، ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية ممن مضى على تعيينهم خمس سنوات على الأقل، ولم يحصلوا على أي جزاء أو عقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م

كما يشمل الإعلان جميع الواعظات المعينات، والواعظات المعتمدات بالوزارة.

وللاطلاع على الشروط والتسجيل، يرجى الدخول عبر هذا الرابط.

أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين

وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام ٢٠٢٥م، (المجموعة الأولى) من مديريات:

(القاهرة – الجيزة – الغربية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – قنا – سوهاج – أسوان).

وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر هذا الرابط.

