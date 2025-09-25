سلطات الاحتلال تعلن إعادة فتح معبر اللنبي غدا

ذكرت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه تقرر بإيعاز من القيادة السياسية إعادة فتح معبر اللنبي لحركة المسافرين صباح الغد الجمعة.

وفي وقت سابق أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بإغلاق معبر اللنبي بشكل كامل أمام حركة البضائع والأشخاص، حتى إشعار آخر.

لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

وحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن معبر اللنبي يُعد شريانا حيويا لحركة الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، إذ يُستخدم بشكل رئيسي للتنقل ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، كما يعبر منه كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما إذا كان هذا القرار يُعد ردا مباشرا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، رغم أن توقيته يثير تساؤلات بهذا الخصوص

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للمملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي.

مزاعم بتنفيذ سائق شاحنة هجوم مسلح

كانت مصادر عسكرية إسرائيلية زعم لصحيفة جيروزاليم بوست أن سائق شاحنة مساعدات إنسانية أردني قتل جنديين إسرائيليين كانا ينسقان المساعدات الإنسانية عند معبر اللنبي أو جسر الملك حسين على الحدود الأردنية الخميس الماضي.

