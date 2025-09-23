الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بـ قرار من نتنياهو، إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص

إغلاق معبر اللنبي،
إغلاق معبر اللنبي، فيتو

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بإغلاق معبر اللنبي بشكل كامل أمام حركة البضائع والأشخاص،  حتى إشعار آخر.

 لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

وحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن معبر اللنبي يُعد شريانا حيويا لحركة الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، إذ يُستخدم بشكل رئيسي للتنقل ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، كما يعبر منه كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما إذا كان هذا القرار يُعد ردا مباشرا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، رغم أن توقيته يثير تساؤلات بهذا الخصوص

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للمملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي.

مزاعم بتنفيذ سائق شاحنة هجوم مسلح

كانت مصادر عسكرية إسرائيلية زعم لصحيفة جيروزاليم بوست أن سائق شاحنة مساعدات إنسانية أردني قتل جنديين إسرائيليين كانا ينسقان المساعدات الإنسانية عند معبر اللنبي أو جسر الملك حسين على الحدود الأردنية الخميس الماضي.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الجنديين القتيلين وهما المقدم (احتياط) إسحاق هروش، 68 عامًا، من القدس المحتلة، والرقيب أوران هيرشكو، 20 عامًا، من تل موند.

وبمجرد دخوله الجانب الإسرائيلي من المعبر، بدأ السائق بتنفيذ الهجوم وأطلق النار قبل وصوله إلى منطقة التفتيش، حيث ترجّل من شاحنته، وأطلق النار على جميع المتواجدين في المنطقة، ثم طعنهم.

وقف دخول المساعدات إلى غزة من الأردن

وبعد وقت قصير من وصوله إلى موقع الحادث، قتل حارس أمن معبر اللنبي المهاجم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب الهجوم، وقف دخول المساعدات إلى غزة من الأردن حتى انتهاء جميع التحقيقات في الهجوم.

يُعد جسر اللنبي معبرًا حيويًا للتجارة بين الأردن ودولة الاحتلال، في سبتمبر الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم إطلاق نار على المعبر نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو غلاق معبر اللنبي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يش الاحتلال معبر اللنبي الكابينت

مواد متعلقة

مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غارات الاحتلال تستهدف كل أنحاء قطاع غزة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بالخليل وتطلق قنابل الغاز على الفلسطينيين

رئيس أركان جيش الاحتلال لأهالي الرهائن: أنا مع الاتفاق وسأواصل الضغط لتحقيقه

انسحاب الاحتلال وإدارة جديدة للقطاع، أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads