نفذها جندي أردني متقاعد، إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية جسر اللنبي

 كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن منفذ عملية جسر اللنبي جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر، كما نفذ عملية طعن

 إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية جسر اللنبي 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم، أن منفذ عملية جسر اللنبي وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار، معلنا أن قوات الجيش من لواء الأغوار والسامرة تقوم حاليا بعمليات تمشيط وتطويق مدينة أريحا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ورد إليه بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار قرب معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، والمعروف باسم “جسر الملك حسين”، مؤكدا أن التفاصيل قيد المراجعة.

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن قوات إنقاذ عديدة استُدعيت إلى معبر اللنبي قرب الحدود الأردنية، إثر بلاغ عن إطلاق نار.

