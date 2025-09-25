الخميس 25 سبتمبر 2025
اقتصاد

أقوى وتيرة منذ عامين، نمو الاقتصاد الأمريكي 3.8% في الربع الثاني من 2025

الاقتصاد الأمريكي

 سجل الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2025 أسرع وتيرة نمو منذ حوالي عامين، مع مراجعة الحكومة تقديراتها السابقة لإنفاق المستهلكين بالزيادة.

 

معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي

 أظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، ارتفع بوتيرة سنوية معدلة بلغت 3.8%، وكان هذا النمو أقوى من الزيادة المعلنة سابقا والبالغة 3.3%، وجاء عقب انكماش حاد في الربع الأول.

الإحصاءات المرتبطة بالإقرارات الضريبية للشركات

كما أصدر المكتب التحديث السنوي للحسابات الاقتصادية الوطنية، والذي يغطي الناتج المحلي الإجمالي والسلاسل المرتبطة به من مطلع 2020 حتى مطلع 2025. وأوضح أن التحديث استند إلى بيانات أحدث وأكثر اكتمالا، لكنه أشار إلى أنه "لم يتمكن من شراء" بعض الإحصاءات المرتبطة بالإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات الفردية.

نمو مستقر للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل

كانت المراجعات السنوية طفيفة نسبيًا، إذ ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمتوسط وتيرة سنوية بلغ 2.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وتُظهر الأرقام صورة لاقتصاد تعافى سريعًا من الصدمة الأولى للجائحة، ثم انتقل إلى مرحلة نمو أكثر استقرارًا على المدى الطويل مع استمرار الضغوط التضخمية.

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي

الفيدرالي على أعتاب خفض الفائدة.. الانقسامات الداخلية تعكس تخبطًا في قراءة مستقبل الاقتصاد الأمريكي.. وضغوط ترامب تهدد استقلالية الاحتياطي

وكشفت بيانات منفصلة لشهر أغسطس صدرت يوم الخميس أن طلبيات معدات الأعمال ارتفعت بوتيرة قوية، فيما تراجع عجز الميزان التجاري للسلع بأكثر من التقديرات، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو.

