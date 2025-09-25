زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة مريضة وعاجزة تقودنا إلى أن نصبح دولة منبوذة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إذا أقصينا من بطولات كرة القدم العالمية فستكون تلك لحظة انحدار أخرى في موجة تسونامي دبلوماسي تجتاحنا.

العزلة تحاصر الكيان الصهيوني

وأضاف لابيد: “بالإمكان إيقاف هذا الانهيار وإسرائيل بحاجة إلى حكومة جديدة وأمام حملة فعالة من كارهي إسرائيل تقف حكومة مريضة وعاجزة وبدون رؤية تقودنا إلى أن نصبح دولة منبوذة”.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام سلوفينية، اليوم الخميس، أن الحكومة أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد.

سلوفينيا تفرض حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو

كما قالت وكالة رويترز إن سلوفينيا فرضت حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولة لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين، مشددة على ضرورة العمل على وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

