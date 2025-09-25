حملات مكبرة لرفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المنصورة

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، برئاسة محمد أميـــن الدمـــرداش، اليوم الخميس، حملاتها المكبرة لرفع التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة، حيث استهدفت الحملة منطقة شارع الترعة وشارع الجلاء، وأحمد ماهر، وسامية الجمل، وعددا من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحى.

جاء ذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

قاد الحملة نواب رئيس حى غرب المنصورة الدكتور أحمد عــرفة، ومحمد حسن، والدكتورة رولا مدحت، وسهام صلاح، والعقيد صلاح نعيم وكيل اداره المرافق بالدقهلية، وأحمد عبد العال مدير الحملة الميكانيكية، ووليد عبادة مدير قسم الإشغالات بحى غرب، وطاقم العمل بالإشغالات.

رفع تعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق

وتمكنت الحملة من رفع تعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام المحلات التجارية والتى تعوق حركة الماره والمواطنين.

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات

وشدد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات والظواهر السلبية لما تمثله من تشويه للشكل الحضارى للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.