مواطنون يشتكون من نقص الأنسولين في التأمين الصحي بشربين، ومحافظ الدقهلية: يتوفر النهارده

اشتكى عدد من المواطنين المترددين على عيادة شربين للتأمين الصحي من نقص الأنسولين، للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال جولته التفقدية، فوجه بسرعة توفير العقار وتوزيعه على المرضى اليوم.

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية في عيادات التأمين الصحي بشربين

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة محافظ الدقهلية،، استهدفت عيادة شربين للتأمين الصحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية، مؤكدا حرصه الشخصي على متابعة حسن الأداء بنفسه.

العمل الفوري على استكمال أي نواقص بالأدوية

وشدد "مرزوق" على ضرورة توفير كافة أنواع العلاج داخل العيادة، ووجه مدير التأمين الصحي بتوريد كافة الاحتياجات من حقن الأنسولين للعيادة اليوم والبدء الفوري في توزيعها على المرضى، مؤكدا أن صحة المواطنين أولوية قصوى لنا ونعمل على الاستجابة الفورية حيالها، كما شدد على العمل الفوري على استكمال أي نواقص بالأدوية، والتأكد من ضمان انتظام الخدمة وعدم تأثر المرضى أو تأخر صرف العلاج، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الصحية.

وأكد المحافظ، خلال جولته، ضرورة التزام الأطقم الطبية والتمريضية وجميع العاملين بالانضباط التام في مواعيد الحضور والانصراف، وحسن استقبال المرضى والمترددين على العيادة، مشددًا على أهمية سرعة تقديم الخدمات العلاجية لهم، بما يجسد حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

