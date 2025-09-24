تصرف غبي، مدرب ليفربول غاضب بسبب طرد إيكيتيكي أمام ساوثهامبتون

الأربعاء 24 سبتمبر 2025
وصف الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي بـ"غير الضرورية والغبية"، خلال الفوز على ساوثهامبتون ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

طرد إيكيتيكي أمام ساوثهامبتون 

وسجل إيكيتيكي هدف الفوز (2/1) في الدقيقة 85 بعد دخوله بين الشوطين بدلا من السويدي ألكسندر أيزاك على ملعب أنفيلد، قبل تلقيه إنذارا ثانيا بسبب خلع قميصه خلال الاحتفال، حيث كان قد حصل على الأول لاعتراضه على الحكم.

وسيغيب المهاجم الفرنسي القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني في ميركاتو  الصيف، عن المواجهة المقبلة لفريقه أمام المضيف كريستال بالاس السبت ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سلوت يعلق بغضب على طرد إيكيتيكي 

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كانت غير ضرورية وغبية"، مضيفا "البطاقة الأولى كانت غير ضرورية وإلى حد ما غبية لأنه يجب أن تسيطر على مشاعرك".

وتابع: "أعرف مدى صعوبة الأمر عندما تكون المهاجم رقم 9، حيث يمكن للمدافع إلى حد ما أن يفعل ما يشاء. الأفضل دائما هو التحكم في مشاعرك. وإذا لم تستطع، فلتفعل ذلك بطريقة لا تؤدي إلى بطاقة صفراء".

وأردف الهولندي أنه تحدث مع لاعبه موضحا: "قلت له لو أنك سجلت هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 87 بعد تخطّي ثلاثة لاعبين ووضعت الكرة في زاوية المرمى، ربما كنت سأتفهم".

واستطرد: "لم ألعب بهذا المستوى (في الدوري الإنجليزي) في حياتي لكنني سجلت بضعة أهداف ولو أنني سجلت هدفا مثل هذا، كنت سأتجه نحو (الإيطالي) فيديريكو كييزا (الذي صنع الهدف) وقلت له: هذا الهدف جاء بفضلك، ليس بسببي.. فعل غير ضروري، غير ذكي، تسمونه غباء، وأنا وصفته بالغباء فورا".

 

