محافظات

برعاية محافظ دمياط

ثقافة دمياط ينظم حفلا تكريما للكاتب سمير الفيل

فرع ثقافة دمياط يحتفل
فرع ثقافة دمياط يحتفل بالكاتب سمير الفيل

 نظم فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم الكاتب الدمياطي سمير الفيل، وذلك بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، ضمن فعاليات برنامج "العودة للجذور".

حضور واسع من الأدباء والمثقفين

شهدت الاحتفالية حضورًا بارزا من الأدباء والمثقفين من مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى عدد من أبناء دمياط ومحبي الكاتب المكرم.

 

عرض الفيلم التسجيلي "نورس وحيد"

استهلت الفعاليات بعرض الفيلم التسجيلي "نورس وحيد" للمخرج حلمي ياسين، والذي استغرق تصويره أربع سنوات، وقدم رحلة بصرية عن حياة الكاتب سمير الفيل بين أماكن الطفولة والشباب، متوقفًا عند محطات مؤثرة من سيرته وأحداث تاريخية عاشها.

كلمات مؤثرة وفقرة فنية

وتخلل الحفل كلمات مؤثرة لعدد من الأدباء والمحبين، الذين استعرضوا إسهامات الفيل الأدبية ومسيرته الممتدة نصف قرن كما تضمن الحفل فقرة فنية عزف خلالها على آلة الناي، ما أضفى أجواءً مميزة على الأمسية.

كلمة الكاتب سمير الفيل

وفي كلمته، أعرب الكاتب سمير الفيل عن امتنانه العميق للمسؤولين والحضور، مستعيدًا بداياته الأدبية المستلهمة من شخصيات دمياط الشعبية ومقاهيها التي شكلت وعيه الأدبي. وأكد الفيل أن جوهر الإبداع الأدبي يكمن في البساطة والصدق الفني.

تكريم ودرع تقدير

اختتمت الاحتفالية بتكريم الكاتب، حيث تم منحه درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير تقديرًا لمسيرته الأدبية الغنية وإسهاماته التي امتدت إلى مصر والعالم العربي.

