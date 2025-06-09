"أنا ابن مصر، سنوحي، كراكيب"، عروض فنية لفرقة "رؤية" بقصر ثقافة دمياط (صور)

شارك فرع ثقافة دمياط، برئاسة نجوى كيوان، في أمسية فنية متميزة مساء الأحد، وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وأقيمت الفعالية على المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، بتنظيم من قصر ثقافة الطفل، وبمشاركة فرقة "رؤية" للدراما الحركية، التي قدمت مجموعة من الفقرات الدرامية الهادفة والمبهرة.

عروض وفترات متنوعة بقصر ثقافة دمياط، فيتو

عروض متنوعة جسدت رسائل وطنية وإنسانية

قدّمت الفرقة فقرات درامية متنوعة، جسدت رسائل وطنية وإنسانية بأسلوب بصري مؤثر، من بينها: "أنا ابن مصر، سنوحي، كراكيب، خليك ورا حلمك، أصحاب، الفيس بوك، جرب ياللي معدي، شجع مصر"، حيث لاقت الفقرات تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

استمرار الفعاليات حتى رابع أيام العيد

تتواصل الفعاليات الاحتفالية لفرع ثقافة دمياط مساء اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى، من خلال عرض فني جديد لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي التابعة لقصر ثقافة كفر سعد، وذلك على المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، في تمام الساعة السابعة مساء.

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