بعد استخراج كارنيهات المنتخبين، موعد إعلان أسماء المعينين بمجلس الشيوخ

 بعد إنهاء الأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ، إجراءات العضوية واستخراج الكارنيه، يترقب الشارع السياسي إعلان أسماء المعينين بمجلس الشيوخ وذلك لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ.

 

موعد إعلان أسماء النواب المعينين في مجلس الشيوخ 

ومن المقرر أن يتم إعلان هذه الأسماء البالغ عددها 100 عضو، خلال الأيام الحالية، وحتى قبيل بدء دور الانعقاد الأول لـ مجلس الشيوخ في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل. 

 

قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ 

ونظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس. 

 

التساوي في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمعينين 

وأكد القانون، أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب، حيث المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. 

 

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ 

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية: 

 

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ 

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

 

ضوابط التعامل حال خلو مقعد عضو مجلس الشيوخ المعين 

كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

 

تشكيل مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر، أن تشكيل مجلس الشيوخ، 300 عضو، بواقع 200 بالانتخابات، 100 بنظام القائمة النسبية المغلقة، و100 بالنظام الفردي، و100 يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

