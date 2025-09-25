ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين عملاقتين تقلان 8100 سائحا

استقبل ميناء الإسكندرية البحري، خلال يومين، سفينتين سياحيتين عملاقتين وهما السفينة السياحية Norwegian Viva والسفينة Niew Statendam، في حدث بارز يعكس المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية.

يأتى ذلك في إطار الجهود المتكاملة لأجهزة الدولة المعنية بالسياحة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع السياحة، وتعليمات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

ورست السفينة Norwegian Viva، القادمة من ميناء سانتوريني اليوناني، على أرصفة محطة الركاب البحرية وعلى متنها 4554 راكب، من بينهم 3234 سائح، وتتبع الوكيل الملاحي شركة دومينيون للتوكيلات الملاحية، حيث غادرت الميناء متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

كما استقبل الميناء السفينة Niew Statendam، القادمة من مالطا، وعلى متنها 3606 راكب، من بينهم 2600 سائح، وتتبع الوكيل الملاحي شركة إنشكيب للملاحة، والتي من المقرر مغادرتها الميناء مساء يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 متجهة إلى قبرص.

وكان في استقبال السفينتين عددا من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وحرصت الهيئة على تأمين وصول السفينتين ومرافقتهما منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.

كما تم استقبال الركاب بمعرفة الإدارة العامه لحركة الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر في دقائق معدودة، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في مصر.

وشهدت الفعالية استقبالًا حافلًا تضمن عروضًا فنية مميزة قدمتها فرقة ستورم بقيادة الكابتن أحمد هيكل، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للركاب والسائحين، في إطار حرص الهيئة على تعزيز تجربة السائحين وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.