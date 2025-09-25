الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم الخميس 2025.9.25، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

 

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

452 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

395 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

339 ريالا للبيع

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء، مستفيدًا من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة التي عادة ما تدعم المعدن الأصفر.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 في قطر

قفزة مفاجئة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، وعيار 21 يسجل هذا المستوى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.83 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1470.66 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1210.96 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب في البورصة العالمية أسعار الذهب مساء اليوم الذهب عيار 21 في السعودية الذهب في المعاملات الفورية الذهب عيار 24 في السعودية الذهب في البورصة العالمية البورصة العالمية أسعار الذهب

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 في قطر

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5782 جنيها

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

إحالة مسئولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة، اعرف التفاصيل

مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

زيادة تفريغ بحيرة سد النهضة تهدد السودان، وباحث يكشف تأثير تدفق المياه على مصر

بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads