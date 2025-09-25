أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم الخميس 2025.9.25، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

452 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

395 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

339 ريالا للبيع

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء، مستفيدًا من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة التي عادة ما تدعم المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.83 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1470.66 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1210.96 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.