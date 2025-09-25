لقطة مؤثرة، لولا دا سيلفا يقبل رأس رئيس كولومبيا دعما لموقفه تجاه فلسطين

التقطت عدسات الكاميرات صورة للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وهو يقبل رأس نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، وذلك في أعقاب التصريحات التي أطلقها الأخير مؤخرًا، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعا فيها إلى تشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين والوقوف في وجه الاستبداد والشمولية.

منظمة الأمم المتحدة أصبحت على المحك

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في وقت سابق أكد أن سلطة منظمة الأمم المتحدة أصبحت على المحك.

وقال الرئيس البرازيلي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "القيم التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة أصبحت تحت تهديد غير مسبوق".

لا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب

وتابع الرئيس البرازيلي: "لا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب، ولا شيء يمكن أن يبرر الإبادة المستمرة في غزة".

وأكمل الرئيس البرازيلي: "الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء، ولا بديل عن حل الدولتين من أجل السلام".

ولفت الرئيس البرازيلي: "الجوع يستخدم كسلاح حرب في غزة".

