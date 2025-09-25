يضم 60 غرفة، افتتاح مبنى الإقامة بمدرسة الصم وضعاف السمع بالفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير مبنى إقامة ومبيت الطلاب بمدرسة الصم وضعاف السمع للبنين بمنطقة دمو، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة، وإحدى المؤسسات الخيرية، بإشراف فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، بتكلفة بلغت 2,5 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي القدرات الخاصة.

جولة داخل مبنى الإقامة بالمدرسة

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمبنى إقامة الطلاب بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنين بدمو، والتي شملت أعمال "الدهانات، وشبكات الصرف الصحي، وتطوير دورات المياه من تركيب الأحواض وخلاطات المياه وقواعد الحمامات".

كما تضمنت أعمال التطوير صيانة صالة الطعام من تركيب رخام الترابيزات وصيانة الكراسي، بجانب أعمال فرش 60 غرفة مبيت بالأسرة اللازمة والدواليب والمراتب الفايبر والمخدات والخداديات، إضافة لتطوير الملعب بتركيب النجيل الصناعي وتخطيطه وتوفير المستلزمات الرياضية الخاصة به، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك، فضلًا عن دهان السور وواجهات المبنى التعليمي بالمدرسة، وأعمال التشجير، وتزويد المطبخ بالأدوات المنزلية اللازمة.

إنشاء قسم الكهرباء بالمدرسة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بسرعة العمل على فتح قسم للكهرباء بمدرسة الصم وضعاف السمع للبنين بمنطقة دمو، تبعًا لرغبة الطلاب وميولهم التعليمية، تتماشى مع ظروفهم المعيشية، ليضاف إلى قسمي السباكة والنجارة الموجودين بالمدرسة، وبحث ودراسة إفتتاح أقسام تعليمية جديدة بالمدرسة وفقًا للاحتياجات الفعلية وسوق العمل، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنين بدمو، اقيمت على مساحة 21 ألفا و101 متر مربع، وتضم مبنى تعليمي يسع 20 فصلًا دراسيًا للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بإجمالي 107 طلاب، والمكاتب الإدارية، ومبنى لإقامة ومبيت الطلاب أبناء المناطق النائية بالفيوم، كما تضم المدرسة ملاعب وورش عمل ومناطق فضاء.

