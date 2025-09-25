تل أبيب تشتعل، انفجار سيارة وسط المدينة يخلف إصابات (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية، بانفجار سيارة اليوم الخميس، في شارع «لاغوارديا» في تل أبيب، ما أدى إلى وقوع إصابات.

إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا جراء الانفجار

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا جراء الانفجار.

وذكرت أن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

https://x.com/MaatiSouda70676/status/1971164312556523663?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971164312556523663%7Ctwgr%5E9015189565548d7671842bc58f3fa1bc7a76396f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2Fnews%2Fview.aspx%3Fcdate%3D25092025id%3D7d5e2a2a-73db-41a5-8368-15bc8fb55e12

انفجار سيارة في شارع لاغوارديا

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: إنها تلقت بلاغًا عن انفجار سيارة في شارع لاغوارديا، مؤكدة أن التحقيق مستمر في الواقعة.

ولم يكشف حتى اللحظة عن سبب وقوع الانفجار.

