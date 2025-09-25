الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تل أبيب تشتعل، انفجار سيارة وسط المدينة يخلف إصابات (فيديو)

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، بانفجار سيارة اليوم الخميس، في شارع «لاغوارديا» في تل أبيب، ما أدى إلى وقوع إصابات.

إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا جراء الانفجار

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا جراء الانفجار.

وذكرت أن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

https://x.com/MaatiSouda70676/status/1971164312556523663?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971164312556523663%7Ctwgr%5E9015189565548d7671842bc58f3fa1bc7a76396f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.shorouknews.com%2Fnews%2Fview.aspx%3Fcdate%3D25092025id%3D7d5e2a2a-73db-41a5-8368-15bc8fb55e12

انفجار سيارة في شارع لاغوارديا

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: إنها تلقت بلاغًا عن انفجار سيارة في شارع لاغوارديا، مؤكدة أن التحقيق مستمر في الواقعة.

ولم يكشف حتى اللحظة عن سبب وقوع الانفجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاغوارديا انفجار سيارة تل أبيب انفجار سيارة في شارع لاغوارديا

مواد متعلقة

بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل تدخل تل أبيب مرحلة العزلة السياسية؟ خبراء يجيبون: هذا التحول بداية الحصار السياسي لدولة الاحتلال ويؤشر على تآكل النفوذ الإسرائيلي عالميا

مدير مدرسة بالقليوبية لـ الطلاب: حيوا العلم.. عايز صوتكم يوصل تل أبيب (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

الاحتلال الإسرائيلي يسرق الأثر ويبيد البشر.. يفجر المساجد والكنائس ويهرب الآثار إلى تل أبيب.. الزي الشعبي «بالقائمة».. خبراء فلسطينيون يكشفون لـ«فيتو» تفاصيل الجريمة.. واليونسكو عاجزة عن التحرك

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads