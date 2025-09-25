قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39، الصادر في 25 سبتمبر 2025، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2804 لسنة 2025، بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كيلو في محافظتي دمياط والدقهلية.

ونصت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء على "اعتبار مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلي بطول (40) كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية، من أعمال المنفعة العامة"

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.

وتم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو 556.5 مليون جنيه طبقا لتقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة.





