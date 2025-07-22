الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظ دمياط يبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي

الدكتور أيمن الشهابي
الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بديوان عام المحافظة

اجتمع الدكتور  أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، مع المهندس عزازي السيد مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من المسؤولين المعنيين، لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي.

37 كيلومترًا من دمياط إلى جمصة

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه من خلال الهيئة، في المسافة الممتدة من دمياط حتى جمصة بطول 37 كيلومترًا، حيث يشمل المشروع إنشاء طريق خدمة خرساني بعرض 12 مترًا في كل اتجاه، ورفع كفاءة الطريق ليصبح 6 حارات مرورية بكل اتجاه، منها 3 حارات خرسانية مخصصة للشاحنات، وهذا في إطار مواجهة التزايد الكبير في أعداد الشاحنات والحمولات الثقيلة على هذا المحور الحيوي.

محافظ دمياط يجتمع مع المهندس عزازي السيد مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري
محافظ دمياط يجتمع مع المهندس عزازي السيد مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري

 

 

إنشاء 18 كوبري علوي و3 دورانات خلفية

يتضمن المشروع كذلك تنفيذ 18 كوبري علوي بالاتجاهين على طريق الخدمة، إلى جانب 3 دورانات للخلف، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والسيولة المرورية على الطريق.

إزالة المعوقات وتسريع صرف التعويضات

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع هيئة المساحة للانتهاء من كافة الأعمال المشتركة، تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة وإزالة المباني التي تقع داخل حيز المشروع، لضمان استكمال الأعمال التنفيذية في التوقيتات المحددة.

دعم كامل من المحافظة

وأكد الدكتور الشهابي دعم المحافظة الكامل لهذا المشروع القومي الهام، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، للإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المحددة، وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لمرتادي الطريق.

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