رئيس جامعة القاهرة يلتقي أساتذة وطلاب كلية الحقوق ويتابع أعمال التجديد والتحول الرقمي

زار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، كلية الحقوق، واستقبله الدكتور محمد سامح عمرو، عميد الكلية، والدكتور سامي عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته، التقى رئيس الجامعة بأساتذة الكلية وطلابها والعاملين فيها، واستمع إلى رؤى الأساتذة ومقترحات العاملين، وإلى آراء وتطلعات الطلاب، مؤكّدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التفوق الأكاديمي وتتيح فرصًا متميزة للمشاركة في الأنشطة.

أعمال تجديد كلية الحقوق جامعة القاهرة

كما تابع أعمال التجديد التي شملت قاعة مجلس كلية الحقوق واستراحة الأساتذة وأماكن شئون التعليم والطلاب، مشددًا على أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير المرافق وتحديث الخدمات بما يلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق معرض الملابس الخيري ومقر عشيرة الجوالة بالكلية، مشيدًا بما تقدمه هذه الأنشطة من دور إنساني واجتماعي يعزز قيم المشاركة والتكافل والانتماء لدى الطلاب.

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض من القائمين لما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي، وبوجه خاص المستودع الإداري الإلكتروني (الارشيف الجديد)، وإتاحة محتويات مكتبة الحقوق عبر شبكة الإنترنت، وتطوير أنظمة إدارة ملفات منتسبي الكلية، وذلك بما يواكب توجه الجامعة نحو الرقمنة الشاملة وتحسين الخدمات التعليمية والبحثية.

وفي ختام جولته، توجه رئيس الجامعة بالشكر لعميد الكلية ووكلائها والقائمين على شئونها، مشيدًا بما تم إنجازه من أعمال تطوير وتجديد، ومؤكدًا أن هذه الجهود تعكس تكامل البنية التحتية الحديثة مع خطط التحول الرقمي التي تتبناها الجامعة.

