تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، ساعات معدودة وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث يبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارا من غدا الثلاثاء 29 يوليو، وحتى السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025.

ويبحث طلاب شعبة علمي علوم بكثرة، عن مؤشرات الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 2025، حيث يقبل عليها عدد كبير من طلاب هذه الشعبة.

ونستعرض فيما يلي الحد الادنى للقبول بكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية العام الماضي 2024، بالإضافة إلى مؤشرات الحد الأدنى لكليات الصيدلة 2025.

نتيجة تنسيق كليات الصيدلة 2024

جاءت نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2024، في نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق كالتالي:

صيدلة سوهاج:92.68 %

صيدلة المنصورة: 92.32 %

صيدلة جنوب الوادي: 92.32 %

صيدلة أسيوط:92.20 %

صيدلة طنطا: 92.07 %

صيدلة الزقازيق: 92.07 %

صيدلة كفر الشيخ: (تصنيع دوائي) 92.07 %

صيدلة المنيا: 92.07 %

صيدلة بني سويف: 91.95 %

صيدلة قناة السويس (الإسماعيلية): 91.95 %

صيدلة الإسكندرية: 91.95 %

صيدلة بورسعيد: 91.95 %

صيدلة القاهرة: 91.95 %

صيدلة دمنهور: 91.95 %

صيدلة المنوفية: 91.95 %

صيدلة عين شمس: 91.83 %

صيدلة الفيوم: 91.83 %

صيدلة مدينة السادات:91.71 %

صيدلة حلوان: 91.71 %

صيدلة الوادي الجديد: 91.71 %

مؤشرات الحد الأدنى لكليات الصيدلة 2025

وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، من اعداد الطلاب المتوقع أن يقوموا بالتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في شعبة علمي علوم 2025، فإنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 2025، كالتالي:

صيدلة سوهاج: نحو 92.95 %

صيدلة المنصورة: نحو 92.60 %

صيدلة جنوب الوادي: نحو 92.60 %

صيدلة أسيوط: نحو 92.50 %

صيدلة طنطا: نحو 92.20 %

صيدلة الزقازيق: نحو 92.20 %

صيدلة كفر الشيخ: نحو (تصنيع دوائي) 92.20 %

صيدلة المنيا: نحو 92.17 %

صيدلة بني سويف: نحو 92 %

صيدلة قناة السويس (الإسماعيلية): نحو 92 %

صيدلة الإسكندرية: نحو 92 %

صيدلة بورسعيد: نحو 92 %

صيدلة القاهرة:نحو 92 %

صيدلة دمنهور:نحو 92 %

صيدلة المنوفية: نحو 92 %

صيدلة عين شمس: نحو 92 %

صيدلة الفيوم:نحو 92 %

صيدلة مدينة السادات: نحو 92 %

صيدلة حلوان: نحو 92 %

صيدلة الوادي الجديد: نحو 92 %

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