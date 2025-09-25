6 من أساتذة الجامعتين الألمانية بالقاهرة والدولية ضمن نخبة الـ2% من علماء العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمتها السنوية لعام 2025 التي تضم أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا واستشهادًا بإنتاجهم العلمي في مختلف التخصصات.

تضمنت قائمة التصنيف أسماء 6 من استاذة الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإداريةGIU.

وجاء الأساتذة من كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية GUC، وهم: الدكتور أشرف عبادي، الدكتور محمد زكريا جاد، والدكتور داريوس زلوتوس، و2 من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات هما: الدكتور وسيم جوزيف ألكسان، الدكتورة ماجي مشالي، إلى جانب الدكتورة رنا أحمد يونس من كلية التكنولوجيا الحيوية GIU.

وتعتمد قائمة جامعة ستانفورد في الاختيار لأفضل 2% من علماء العالم، أو أفضل 100,000 من أبرز الباحثين في العالم على تقييم جودة وتأثير الأبحاث المنشورة وتشمل بيانات موحدة حول الاستشهادات، ومؤشر هيرش، ومجموعة واسعة من المؤشرات الببليومترية.

و يُصنف الباحثون إلى 22 مجالًا علميًا و174 مجالًا فرعيًا، بالاعتماد على بيانات سكوبس التي تقدمها إلسفير عبر مختبر ICSR.

ونستعرض خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للعلماء الـ 6.

الدكتور محمد زكريا جاد

هو وكيل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي وأستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بالجامعة الألمانية بالقاهرة لمدة 18 عامًا، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم إدراج اسمه في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

حصل الدكتور جاد على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2024 والتى جاءت تتويجًا لجهوده العلمية والبحثية والمجتمعية الوطنية المخلصة، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية لسنة 2002، ونُشر له عدد 116 بحثًا في مجلات دولية محكمة، وألف عدد 8 إصدارات عن دُور نشر دولية، وألقى عدد من المحاضرات وأستعرض ملصقات بحثية في 133 مؤتمرًا دوليًا.

كما أشرف على أكثر من 60 رسالة ماجستير ودكتوراه، وأتمّ العديد من المشاريع البحثية لمؤسسات مصرية ودولية، وشارك فى عضوية مجالس تحرير العديد من المجلات العلمية الدولية والمؤسسات العلمية، وعضوية مجالس ادارة مؤسسة مارك البحثية وهيئة الدواء المصرية، إضافة الى عضويته في اللجنة العليا لإعداد الدستور الدوائي المصري، واللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بأكاديمية البحث العلمي، والمشاركة في لجان تحكيم منح جوائز محلية ودولية، وشغل منصب عميد سابق لكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة. وأستاذ بجامعات القاهرة وعين شمس و6 أكتوبر.

الدكتور أشرف عبادي

أدٌرج أسم الدكتور أشرف عبادي للعام السادس على التوالي في قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا واستشهادًا بأبحاثهم وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025، وهو إنجاز يعكس تميزه العلمي واستمرارية عطائه الأكاديمي والبحثي على مدى سنوات طويلة.

يمتلك عبادي مسيرة مهنية تمتد لأكثر من سبعة عشر عامًا في الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والعلمية المرموقة، منها منصب عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لمدة خمس سنوات، ثم وكيل الكلية، ويشغل حاليًا رئاسة قسم الكيمياء الصيدلية، إلى جانب عمله بالجامعة، فقد أثرى مسيرته العلمية بالعمل كأستاذ زائر في جامعات مصرية وعربية وأوروبية مرموقة، مثل جامعة القاهرة وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدة جامعات ألمانية.

وينتمى عبادي إلى مؤسسة ألكساندر فون هومبولت الألمانية، وتعد شهادة دولية رفيعة توثق مكانته العلمية العالمية، إضافة إلى اختياره محكمًا وعضوًا في هيئات تحرير مجلات علمية مرموقة، ومُقيّمًا لمشروعات بحثية أوروبية وإقليمية، إلى جانب اختياره لتقييم مشروعات محلية كبرى، وحصد العديد من الجوائز الرفيعة، أبرزها جائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الطبية لعام 2022 المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

نشر عبادي ما يزيد عن130 بحثًا علميًا محكَّمًا في مجلات عالمية مرموقة، وأشرف على أكثر من 130 رسالة ماجستير ودكتوراه، ما ساهم في تقديم كوادر من الباحثين والعلماء الذين يحملون رسالته العلمية، كما حصل على عدة منح بحثية من شركات دوائية كبرى وهيئات أكاديمية دولية، ما يعكس ثقة المجتمع العلمي والصناعي في قيمة أبحاثه وإسهاماته.

إلى جانب توليه عضوية العديد من اللجان الوطنية والعلمية المؤثرة، كعضويته في اللجنة الوطنية للأدوية، ومجلس بحوث الدواء بأكاديمية البحث العلمي، والمجلس العلمي لشعبة المناعة وتطبيقات الدواء بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، بالإضافة إلى كونه عضوًا نشطًا في لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية.

العالم الدكتور داريوس زلوتوس

يعمل الدكتور داريوس زلوتوس في الجامعة منذ عام 2008 في قسم الكيمياء الصيدلانية.

وأدُرج اسمه في قائمة ستانفورد لأفضل العلماء في قائمة الباحثين في مجال الكيمياء الطبية للمرة السادسة.

ألّف وشارك في تأليف أكثر من 60 بحثًا منشورًا في مجلات علمية محكمة في الكيمياء العضوية والطبية والصيدلانية، بما في ذلك مجلة الكيمياء الطبية، والمجلة البريطانية لعلم الأدوية، ومجلة المنتجات الطبيعية، ودورية تقارير المنتجات الطبيعية، وترتكز اهتماماته البحثية على الربائط الانتقائية للأنواع الفرعية والثنائية التكافؤ لمستقبلات الميلاتونين والأستيل كولين والجليسين، بجانب مُقترنات الأدوية المضادة للسرطان.

كما يشغل منصب عضو في هيئة تحرير مجلة أبحاث الغدة الصنوبرية Journal of Pineal Research، وهي مجلة علمية محكمة تُغطي أبحاث الغدة الصنوبرية ومنتجاتها الهرمونية، وخاصة الميلاتونين، وهو أيضًا عضو في الاتحاد الدولي لعلم الأدوية الأساسي والسريري (IUPHAR) ولجنته الفرعية المعنية بمستقبلات الميلاتونين، كما انه عضو سابق في لجنة اختيار الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) في مصر، والتي تُقدم منحًا دراسية لأبحاث الماجستير والدكتوراه الألمانية المصرية منذ عام 2009.

درس الكيمياء في جامعة بون بألمانيا، وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الصيدلانية عام 1997، وحصل على درجة الاستاذية في الكيمياء الصيدلانية من جامعة فورتسبورج بألمانيا عام 2004.

العالم الدكتور وسيم ألكسان

يعمل الدكتور وسيم ألكسان بالجامعة الالمانية بالقاهرة (GUC) منذ اكثر من 15 عام، وحاليًا هو أستاذ مساعد في كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات، أدُرج اسمه في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم للعام الثاني على التوالي، حيث يدُرس بالجامعة مقررات متنوعة تتعلق بالاتصالات اللاسلكية، والتضمين والترميز، ونظرية المعلومات، وتصميم الدوائر الكهربائية والرقمية، والرياضيات.

كما أنه معد ومشارك في أكثر من 130 مقالة علمية منشورة ومحكمة وأوراق بحثية في مؤتمرات جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. IEEE، وهو عضو (senior member) في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، وعضو (professional member) في الجمعية الأمريكية للحوسبة (ACM)، حصل على جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمرين الـ19 والـ26 لمعالجة الإشارات والخوارزميات والهندسة والترتيبات والتطبيقات، التي نظمتها IEEE SPA’2015) وSPA’2023 على التوالي)، في بوزنان بولندا؛ كما حصل على جائزة كاتب العام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2019؛ وجائزة أفضل ملصق في المؤتمر الوطني الـ37 لعلوم الراديو الذي نظمته IEEE في القاهرة مصر عام 2020.

وهو رئيس تحرير مجلة International Journal of Intelligent Signal Processing ويشارك كمحرر أكاديمي لمجلة IET Computers & Digital Techniques، ومحرر ضيف لمجلة Discover Imaging التي تنشرها Springer Link. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كمحكم وعضو في اللجنة البحثية والفنية للعديد من المجلات والمؤتمرات الدولية التابعة لـجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، ومؤسسة الهندسة والتكنولوجيا The IET، وشبرنجر Springer والسيفير Elsevier وتتمحور اهتماماته البحثية في مجالات الاتصالات اللاسلكية، وأمن المعلومات، ومعالجة الصور والإشارات، والنمذجة الرياضية، وتعليم الهندسة، وقد أشرف على أكثر من 16 رسالة ماجستير ودكتوراه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور وسيم حصل على درجة البكالوريوس عام 2010 من الجامعة الألمانية بالقاهرة والماجستير عام 2012 والدكتوراه في هندسة الاتصالات عام 2017، وعلى ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) عام 2019، وماجستير في إدارة التعليم العالي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) عام 2024 ، وحاليًا يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

الدكتورة ماجى مشالى

الدكتورة ماجي مشالي، أستاذ مساعد هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات IET بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ذات مسيرة متميزة في التدريس والبحث العلمي بمجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية.

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة شتوتجارت بألمانيا، وحصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وأشرفت على العديد من مشروعات التخرج والدراسات العليا، أسهمت في تطوير مناهج متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

نشرت أبحاثًا متعددة في مجلات علمية دولية مرموقة مثل IEEE Access وJournal of Cloud Computing وExpert Systems with Applications، بالإضافة إلى مشاركاتها المنتظمة في مؤتمرات عالمية كبرى مثل IEEE Globecom وIEEE ICC وEnviroInfo. كما قامت بتحكيم ومراجعة أبحاث في مجلات ودوريات علمية محكمة، مما يرسّخ مكانتها كباحثة معترف بها دوليًا.

نالت عددًا من الزمالات والمنح البحثية من مؤسسات عالمية مثل الأكاديمية الملكية للهندسة في لندن والهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD . وتتمتع مشالي بعضوية فعّالة في المجتمع الأكاديمي والتقني، فهي عضو كبير (Senior Member) في IEEE، وشغلت مواقع قيادية مثل عضوية مجلس IEEE Women in Engineering، بجانب مشاركتها في تنظيم مؤتمرات علمية محلية ودولية.

كما ساهمت في مبادرات دولية لدعم المرأة في مجالات البيانات والتكنولوجيا من خلال دورها كـ سفيرة Women in Data Science (WiDS) وفي Women in Big Data (WiBD)، إضافةً إلى دورها في لجان البرنامج الفني والتحكيمي لعدد من المؤتمرات العالمية، وهو ما يعكس إسهاماتها في دفع عجلة البحث العلمي وتعزيز مكانة مصر الأكاديمية على الساحة الدولية.

الدكتورة رنا يونس

الدكتورة رنا يونس الأستاذ المساعد في علم الوراثة الجزيئية والكيمياء الحيوية قائدة فريق أبحاث الوراثة الجزيئية بكلية التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية الدولية (GIU)، بلغ مؤشرها البحثي (H-index) 27، نموذجًا للتميز الأكاديمي والبحثي.

تخرجت من كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) عام 2013 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت على المركز الأول على دفعتها، من ثم تم تعيينها في منصب معيد بقسم البيولوجيا الصيدلانية بالجامعة، وحصلت على درجة الماجستير عام 2015 بتقدير امتياز، حيث نُشرت رسالتها في كتاب بعنوان "miR-486-5p وسرطان الكبد: عقل جميل".

كما صُنف عملها ضمن أفضل 10% من الملصقات العلمية في مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد (EASL) في فيينا عام 2015. وفي عام 2018، حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بتقدير "Summa cum laude" من الجامعة الألمانية بالقاهرة.

نالت العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: جائزة لوريال-اليونسكو لتمكين المرأة في مجال العلوم عام 2023، وجائزة ومكافأة السفر من الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد (EASL) لأربع سنوات متتالية، وجائزة ومكافأة السفر للمحققين الشباب من الجمعية الأوروبية لطب الأورام (ESMO) لثماني سنوات متتالية، بجانب حصولها على العديد من منح السفر من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD).

في عام 2022، حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية من وزارة التعليم العالي المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تقديرًا لأبحاثها المبتكرة وإنجازاتها البحثية وتعد أصغر حاصلة علي هذه الجائزة المرموقة وكانت أول خريجة للجامعة الألمانية تحصل عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.