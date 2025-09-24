علماء جامعة حلون ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم

في خطوة تؤكد ريادة جامعة حلوان في مجال البحث العلمي، أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه أساتذة الجامعة من إنجاز عالمي، بعد إدراج مجموعة من علماء جامعة حلوان في قائمة جامعة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم العلمية لعام 2024-2025، من بين 160 ألف عالم يمثلون 149 دولة.

وذلك ضمن علماء العالم الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات، فى 22 تخصصا علميا و176 تخصصا فرعيا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تفرد وتميز أساتذة جامعة حلوان الذين أثبتوا كفاءتهم وريادتهم على الساحة الدولية بفضل جهدهم الدؤوب، ومساهماتهم البحثية المؤثرة التي تخدم المجتمع العلمي وتدفع عجلة التنمية، كما وجه التهنئة القلبية لأساتذة الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأكثر ٢٪ من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم، معتبرًا هذا النجاح امتدادًا لمسيرة الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار.

جامعة حلوان تفخر بإنجاز علمائها في قائمة جامعة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم

أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن جامعة حلوان تولي البحث العلمي اهتمامًا بالغًا، وتعمل على توفير بيئة محفزة للباحثين عبر تشجيع النشر الدولي والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، مشيرًا إلى أن إدراج أساتذة الجامعة في هذه القائمة المرموقة يعد ثمرة لهذا الدعم المستمر.



وتأتي أسماء أعضاء هيئة التدريس المكرمين كالتالي:

من كلية العلوم:

الأستاذ الدكتور مجدي الحجري – قسم الفيزياء

الأستاذ الدكتور جلال الجميعي – قسم الكيمياء

الأستاذ الدكتور حنان بسيوني – قسم الكيمياء

الأستاذ الدكتور محمد دخليل – قسم علم الحيوان

الأستاذ الدكتور أشرف درويش – قسم الرياضيات

الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز – قسم الرياضيات

الأستاذ الدكتور حنان حسين – قسم الكيمياء

الأستاذ الدكتور محمد صالح – قسم الكيمياء

الأستاذ الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم – قسم علم الحيوان والحشرات

الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بدر - قسم نبات وميكروبيولوجي



كلية الهندسة بالمطرية:

الأستاذ الدكتور محمد جابر جادو - قسم هندسة القوى الميكانيكية

الأستاذ الدكتور خيري السيد - قسم هندسة القوى الميكانيكية

كلية الهندسة بحلوان:

الأستاذ الدكتور مصطفى عيسى (رحمة الله عليه) - قسم هندسة القوى الكهربية



الأستاذ الدكتور حسن فؤاد - قسم الهندسة الحيوية الطبية

الأستاذ الدكتور قرنى محمود - قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات



الأستاذ الدكتور فاطمة هاشم - قسم الهندسة الحيوية الطبية



كلية التكنولوجيا والتعليم:

الأستاذ الدكتور أشرف ميمي - قسم تكنولوجيا التبريد والتكييف

الأستاذ الدكتور وليد محمد رشاد دعوش - قسم تكنولوجيا الانتاج

الدكتور هاني أحمد مصطفى - قسم علوم أساسية

كلية الطب:

الأستاذ الدكتور محمد محمود القصاص - قسم الأمراض المتوطنة

كلية الصيدلة:

الأستاذ الدكتور محمد نصر - قسم الصيدلانيات



ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن جامعة حلوان تسير بخطى واثقة نحو العالمية، حيث تحتوي على علماء متميزين قادرين على المنافسة في أرقى المحافل البحثية الدولية.

