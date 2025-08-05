نصائح تقوي مناعة صغارك في فصل الصيف

في فصل الصيف تنتشر الأمراض المعدية لضعف مناعة الصغار؛ لأن الطقس الحار أيضا يؤثر على المناعة ما يؤثر على صحة الصغار بشكل عام.

وتحرص الأمهات كثيرا على الحفاظ على مناعة الصغار فى الصيف من خلال التغذية الجيدة والنوم المنتظم لحمايتهم من الأمراض المعدية.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الجسم فى الطقس الحار يفقد العديد من السوائل وتزداد تكاثر الميكروبات خاصة في الطعام والمياه ما يجعل الطفل معرض بسهولة لأى عدوى.

نصائح تقوى مناعة صغارك فى فصل الصيف

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى تقوية مناعة الصغار فى الطقس الحار، منها:-

تشجيع الطفل على شرب مياه طوال اليوم، لأن قلة المياه تضعف المناعة وتجعل الجسم غير قادر على مقاومة أي عدوى، ويمكن إضافة قطع الفاكهة على المياه.

تقديم الخضروات والفاكهة الطازجة لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

الابتعاد عن الطعام الجاهز لتجنب التعرض إلى التلوث.

النوم المنتظم يوميا، لأنه يقوى المناعة ويجعل الجسم قادر على مقاومة العدوى بعكس السهر الذى يضعف المناعة.

تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة والحركة لأن الحركة تنشط الدورة الدموية وتمسك الجسم.

النظافة أهم سلاح ضد العدوى حيث يجب إلزام الطفل بغسل يديه قبل وبعد الطعام وبعد الحمام، مع تغيير الملابس عند التعرف والاهتمام بنظافة الجسم والأسنان.

الحالة النفسية مهمة لصحة الجسم حيث يجب أن يشعر الطفل بالحب والأمان والاستقرار والراحة حتى يقوى الجسم وتقوى المناعة.

التطعيمات ضرورية للطفل لحمايته من الأمراض المعدية المنتشرة فى الصيف خاصة الكبد الوبائي A.

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:

شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.

تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.

إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.

إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.

تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.

تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.

الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.

عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.

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