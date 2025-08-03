الأحد 03 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

نصائح مهمة يجب اتباعها لحماية صغارك من النزلات المعوية في الصيف

النزلات المعوية
النزلات المعوية

النزلات المعوية من الأمراض المعدية الأكثر انتشارا فى فصل الصيف بين الأطفال نتيجة ارتفاع حرارة الطقس التى تزيد من نمو البكتيريا والجراثيم.

وللاسف النزلات المعوية أعراضها عديدة ومضاعفاتها خطيرة قد تهدد حياة الصغار ما يقلق الأمهات كثيرا، لذا تحرص بعضهن على حماية الصغار من الإصابة بها من خلال بعض الإجراءات.

نصائح تحمى طفلك من النزلات المعوية 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، تنتشر فى الطقس الحار حالات النزلات المعوية والتسمم الغذائي، بسبب الطعام الجاهز لأنه غير مضمون أو ترك الطعام خارج الثلاجة فترات طويلة، ما يلزم الأمهات ببعض الإجراءات الاحترازية لحماية الصغار من النزلات المعوية، منها:-

  • ترك الطعام في التلاجة باستمرار، وإخراجه على التسخين ولا يجوز ترك الطعام خارجالثلاجة أكثر من ساعتين.
  • غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعد استخدام الحمام.
  • تجنب السلطة الجاهزة، لأنها يمكن أن يكون بها ميكروبات بسبب سوء الغسل أو التخزين.
  • البعد عن طعام الشارع قدر الإمكان، وخصوصا للأطفال.
  • يجب أن يشرب الطفل مياه كثيرة، ليعوض أي فقد في السوائل.
  • فى حالة حدوث إسهال أو قيء مستمر، يجب ذهاب الصغار للدكتور على الفور لتفادى الجفاف.
  • يجب إعطاء الطفل تطعيم الكبد الوبائي A، لأنه يحمى من العدوى التى تحدث من الطعام والماء الملوث.
النزلات المعوية 
النزلات المعوية 

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار 

 وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:-

  • شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.
  • تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.
  • إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة
    لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.
  • إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.
  • تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.
  • تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.
  • الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.
  • عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.
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أكلات مهمة ترطب جسم طفلك فى الطقس الحار

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النزلات المعوية نصائح تحمى طفلك من النزلات المعوية فى الصيف الإسهال الطقس الحار الصيف صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

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