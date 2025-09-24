وزارة العمل: 60 فرصة للفتيات بإحدى شركات القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للفتيات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث أتاحت الوزارة 60 فرصة عمل بالتعاون مع شركتي مونديالز إيجيبت فودز وراشدين إيجيبت للتجارة.

60 فرصة عمل للفتيات بإحدى شركات القطاع الخاص

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن فرص العمل متاحة للحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط، وبشرط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عامًا، مع التمتع بمهارات تواصل جيدة، ويفضل وجود رخصة قيادة خاصة.

وأكدت أن التقديم يتم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:



وتدعو وزارة العمل الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم والاستفادة من هذه الفرص المتميزة.

