الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل: 60 فرصة للفتيات بإحدى شركات القطاع الخاص

وزارة العمل
وزارة العمل
ads

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للفتيات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث أتاحت الوزارة 60 فرصة عمل بالتعاون مع شركتي مونديالز إيجيبت فودز وراشدين إيجيبت للتجارة.

60 فرصة عمل للفتيات بإحدى شركات القطاع الخاص 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن فرص العمل متاحة للحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط، وبشرط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عامًا، مع التمتع بمهارات تواصل جيدة، ويفضل وجود رخصة قيادة خاصة.

 

وأكدت أن التقديم يتم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

وتدعو وزارة العمل الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم والاستفادة من هذه الفرص المتميزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة العمل القطاع الخاص فرص عمل

مواد متعلقة

اتحاد الغرف السياحية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتأهيل وتقييم قائدي المركبات

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

الأكثر قراءة

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads