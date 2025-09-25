تنويه هام من وزارة العمل بشأن استخراج تأشيرة السفر إلى إيطاليا

وجهت وزارة العمل، رسالة هامة للمواطنين الراغبين في استخراج تأشيرة السفر إلى إيطاليا، قائلة: "على المواطنين الحاصلين على شهادة عدم ممانعة Nulla osta للعمل في دولة ايطاليا، الراغبين في الحصول على موعد من شركة ألما فيفا" alma viva “، لاستخراج تأشيرة السفر إلى ايطاليا زيارة هذا الموقع الالكتروني من هنا”.

وتابعت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس: "علما بأن الحصول على الموعد مجانا ".

وشددت وزارة العمل، على عدم التعامل مع أي وسطاء لتجنب التعرض للخداع.. هذا وقد أفادت السفارة الايطالية بالقاهرة، أنه تم إتاحة عدد كبير من المواعيد على الموقع الإلكتروني.

