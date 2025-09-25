جبران يعتمد صرف 800 ألف جنيه رعاية صحية وإعانات حوادث لـ 217 عاملًا

اعتمد محمد جبران وزير العمل،اليوم الخميس، مبلغ 800 ألف جنيه، رعاية صحية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة، يستفيد منه 217 عاملًا في 6 محافظات هي القاهرة وأسوان والغربية والدقهلية والوادي الجديد ودمياط ،وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ عبارة عن 200 ألف جنيه لـ 214 عاملًا، رعاية صحية "مصاريف كشف وصرف علاج وإجراء تحاليل وأشعات"، و600 ألف جنيه إعانات لأسر 3 عمال متوفين في حوادث متفرقة بمحافظة القاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

وقال الوزير إن "الوزارة" مستمرة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية..

