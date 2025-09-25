الخميس 25 سبتمبر 2025
جبران يعتمد صرف 800 ألف جنيه رعاية صحية وإعانات حوادث لـ 217 عاملًا

محمد جبران وزير العمل،فيتو

اعتمد محمد جبران وزير العمل،اليوم الخميس، مبلغ 800 ألف جنيه، رعاية صحية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة، يستفيد منه 217 عاملًا في 6 محافظات هي القاهرة وأسوان والغربية والدقهلية والوادي الجديد ودمياط  ،وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

 وأوضح الوزير  أن هذه المبالغ عبارة عن 200 ألف جنيه لـ 214 عاملًا، رعاية صحية "مصاريف كشف وصرف علاج وإجراء تحاليل وأشعات"، و600 ألف جنيه إعانات لأسر 3 عمال متوفين في حوادث متفرقة بمحافظة القاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

وقال الوزير إن "الوزارة" مستمرة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية..

الرئيس عبدالفتاح السيسي رعاية العمالة غير المنتظمة محافظة القاهرة وزير العمل محمد جبران وزير العمل حوادث متفرقة العمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

