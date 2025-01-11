كيف يؤثر نشاط الغدة الدرقية على العين ومتي يسبب العمي؟

مرض العين الدرقية هو حالة مزمنة تسبب التهابًا في العين، ويؤثر على حوالي 25 - 50٪ من الأشخاص المصابين بمرض جريفز، وهو اضطراب مناعي ذاتي يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، وقد تؤدي بعض الاضطرابات المناعية الذاتية الأخرى التي تؤثر على الغدة الدرقية أيضًا إلى مرض العين الدرقية.

لا يسبب مرض العين الدرقية العمى عادةً، لكنه قد يؤدي إلى فقدان البصر في حالات نادرة، ومن المرجح أن يسبب تغييرات أخرى في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لمرض العين الدرقية ما يلي:

انزعاج العين

احمرار العين

جفاف العين

عيون دامعة

حساسية للضوء

تغيرات في الجفون

انتفاخ العينين

قد تؤثر الأعراض على إحدى العينين أو كلتيهما.

يعد الحصول على العلاج المبكر أمرًا مهمًا للحد من تغيرات الرؤية والأعراض الأخرى.

هل يمكن أن يسبب مرض العين الدرقية العمى؟

يمكن أن يسبب مرض الغدة الدرقية تورمًا يضغط على أو يتلف أحد العصب البصري أو كليهما، والذي يحمل الإشارات من العين إلى الدماغ حتى يتمكن الشخص من الرؤية، وقد يتسبب هذا في فقدان البصر أو العمى في حالات نادرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يؤثر تلف العصب البصري على حوالي 4 - 10٪ من الأشخاص المصابين بمرض الغدة الدرقية، ولا يعاني معظم هؤلاء الأشخاص من فقدان البصر الكامل، ولكن قد يعانون من تغييرات أخرى في الرؤية.

يمكن أن يسبب مرض الغدة الدرقية أيضًا جفاف العين أو الدموع أو تغييرات في الجفون أو وضع العين والتي قد تؤثر على الرؤية.

قد يعاني المريض من:

عدم وضوح الرؤية

رؤية مزدوجة

انخفاض الرؤية

انخفاض الرؤية الطرفية

تغيرات في كيفية رؤية اللون أو التباين

زيادة الحساسية للضوء

في كثير من الحالات، قد تتحسن هذه الأعراض أو تختفي من تلقاء نفسها في غضون بضع سنوات.

في بعض الأحيان، قد يحتاج المريض إلى نظارات طبية أو جراحة أو علاجات أخرى لتصحيح تغييرات الرؤية.

قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا تم ضغط العصب البصري، أو إذا كانت الجفون تبتعد عن العين، أو إذا كان الشخص يواجه صعوبة في تحريك العين.

إن ضغط العصب البصري هو حالة طارئة في العين تتطلب علاجًا فوريًا.

هل يزداد مرض العين الدرقية سوءًا؟

عادةً ما يزداد مرض العين الدرقية شدة خلال الأشهر الستة إلى الثمانية عشر الأولى من المرض، والتي تُعرف بالمرحلة الأولية أو النشطة، وقد تستمر هذه المرحلة الأولية لفترة أطول لدى بعض الأشخاص.

يزداد التهاب العين أثناء المرحلة الأولية، مما قد يتسبب في تفاقم الأعراض بسرعة، ويمكن أن يسبب الالتهاب أيضًا ندبات أو تغييرات دائمة أخرى في الأنسجة في العين أو حولها.

يصبح الالتهاب الناتج عن مرض العين الدرقية أقل نشاطًا عادةً بعد المرحلة الأولية من المرض، وقد يؤدي هذا إلى استقرار العديد من الأعراض أو تحسنها أو حلها في النهاية.

ومع ذلك، قد تستمر بعض الأعراض حتى بعد أن يصبح المرض غير نشط، ويمكن أن يتسبب الالتهاب في المرحلة النشطة في تلف الأنسجة الدائم الذي يبقى بعد أن يصبح المرض غير نشط.

يعد الحصول على العلاج المبكر أمرًا مهمًا للحد من المرحلة النشطة من المرض ومنع الضرر الدائم.

هل مرض عين الغدة الدرقية قابل للعلاج؟

تتوفر علاجات متعددة لمرض عين الغدة الدرقية، وإذا كان الشخص يعاني من مرض الغدة الدرقية الخفيف، فقد يوصي الطبيب بواحد أو أكثر من العلاجات التالية لإدارة الأعراض:

قطرات العين المرطبة أو المواد الهلامية أو المراهم

حقن الكورتيكوستيرويدات أو توكسين البوتولينوم أ في الجفون

تغييرات نمط الحياة، مثل استخدام النظارات الشمسية أو تغيير عادات النوم

مكملات السيلينيوم

من المهم أيضًا التوقف عن التدخين أو التدخين الإلكتروني.

إذا كان الشخص يعاني من مرض الغدة الدرقية المتوسط ​​إلى الشديد، فمن المهم الحصول على علاج مبكر بالأدوية لتقليل الاستجابة المناعية التي تسبب الالتهاب في العين، وقد يساعد هذا في الحد من الأعراض والأضرار الدائمة.

قد يصف الطبيب دواءً واحدًا أو أكثر من الأدوية التالية لتقليل الالتهاب:

الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم أو الحقن

منظمات المناعة، مثل:

الميثوتريكسات

الآزوثيوبرين

الميكوفينولات موفيتيل

الأدوية البيولوجية، مثل:

تيبروتوموماب

ريتوكسيماب

توسيليزوماب

أداليموماب

إنفليكسيماب

قد يوصي الطبيب أيضًا بالعلاج الإشعاعي المداري، والذي يستخدم جرعة منخفضة من الإشعاع لتقليل الالتهاب الناتج عن مرض العين الدرقية.

الأدوية والعلاج الإشعاعي المداري لتقليل الالتهاب فعالة فقط لتقليل الأعراض أثناء المرحلة النشطة من المرض، ولن يقلل من الأعراض بعد استقرار المرض ودخوله مرحلة الخمول.

قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لعلاج تلف الأنسجة في العيني أو حولها والذي قد يسبب أعراضًا دائمة، حتى أثناء المرحلة غير النشطة من المرض.

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