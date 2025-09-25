دريم لاند ونيو جيزة يستضيفان بطولتين للجولف في أكتوبر

يشهد شهر أكتوبر المقبل إقامة عدد من بطولات الجولف على ملعبي دريم لاند ونيو جيزة، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للجولف لدعم وتطوير رياضة الجولف وتنشيط السياحة الرياضية في مصر.

البطولة الأولى هي بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف للرجال 2025، حيث تعد واحدة من أقدم وأعرق البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقام النسخة 104 من البطولة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025، في نادي دريم لاند للجولف بالقاهرة.

وصرح عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف: "استضافة بطولة مصر المفتوحة لهواة الجولف 2025 في نادي دريم لاند للجولف تعكس رؤيتنا لجعل الجولف رياضة أكثر سهولة وشمولية ومعترف بها عالميا".

أما البطولة الثانية فهي بطولة مصر المفتوحة للجولف للهواة للناشئين والسيدات لعام 2025، التي ستُقام في نادي نيو جيزة للجولف في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2025.

وأكد عمر هشام، أن هذه البطولة تظهر مدى الالتزام بتطوير الجولف في مصر على جميع المستويات، ولا تقتصر أهميتها على دعم الرياضة محليا فقط، بل تمتد للترويج لمصر دوليا كوجهة سياحية ورياضية رائدة.

