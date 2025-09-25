الخميس 25 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على المتهمين بطعن "دليفري" في مدينة بدر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بطعن "دليفري" بسبب المزاح بينهما في مدينة بدر.

التعدي على دليفري بمدينة بدر 

كانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصان بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بقطع بالوجه، حال تواجده أمام محل عمله بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بأنه حال تواجد المجني عليه صحبتهما حدثت بينهما مشاجرة بسبب المزاح، قام على إثرها أحدهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما "قطر"، مما أحدث إصابته المنوه عنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

