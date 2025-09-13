السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء حارس عقار شهد سقوط شاب من الطابق الثالث ببدر

استدعاء حارس عقار
استدعاء حارس عقار شهد سقوط شاب من الطابق الثالث ببدر

أمرت نيابة بدر باستدعاء حارس عقار شهد سقوط طالب من الطابق الثالث في شارع المعهد الأزهري بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، لسماع أقواله، وتشميع الشقة لحين الانتهاء من التحقيقات وانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب أسفل عقار بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين مصرع شاب عقب سقوطه من الطابق الثالث، وجرى التحفظ على الجثمان بمكان الواقعة لحين انتهاء الجهات المختصة من المعاينة والتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة بدر بدر النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة انتحار زوج بعد قتل زوجته وحرق جثتها

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مدبولي يتفقد "الممشى السياحي"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads