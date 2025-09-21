رئيس جامعة المنصورة يشهد تحية العلم بساحة الشعوب (فيديو وصور)

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مراسم رفع وتحية العلم المصري بساحة الشعوب داخل الحرم الجامعي، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026.

رئيس جامعة المنصورة يشهد تحية العلم بساحة الشعوب

حضر المراسم الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة، إلى جانب الأمناء المساعدين، والدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب، ومديري إدارات رعاية الطلاب، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة، وطلاب الجوالة.

المشاركة في الأنشطة لتنمّية شخصياتهم وصقل مهاراتهم

وعقب ترديد تحية العلم المصري، رحب الدكتور شريف خاطر بطلاب الجامعة الجدد والقدامى، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها لهم ليبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم الدراسية، وداعيًا إياهم إلى الاجتهاد والالتزام والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة التي تنمّي شخصياتهم وتصقل مهاراتهم، مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تحقق طموحاتهم.

تحية العلم تمثل لحظة وطنية رمزية تجدد قيم الولاء والانتماء

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تحية العلم تمثل لحظة وطنية رمزية تجدد قيم الولاء والانتماء، وتغرس روح العطاء والفخر بين الطلاب، في رسالة انتماء وتجديد للعهد على مواصلة العمل الجاد من أجل رفعة الوطن، معربًا عن ثقته في وعي طلاب الجامعة ودورهم المحوري في بناء المستقبل.

كما أكد أن جامعة المنصورة، بتاريخها الممتد لأكثر من خمسين عامًا، ماضية في أداء رسالتها كأحد أبرز الصروح العلمية في مصر والعالم العربي، من خلال إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل محليًا ودوليًا، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تعزيز الأنشطة الطلابية كركيزة أساسية من العملية التعليمية.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية ودعم الطلاب من ذوي الهمم، عبر مبادرات وبرامج متكاملة تضمن دمجهم الكامل في الأنشطة والخدمات الجامعية، بما يرسّخ قيم العدالة والمساواة ويعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية.

واختُتمت الفعالية بصورة تذكارية جمعت رئيس الجامعة وقياداتها مع الطلاب، في مشهد يؤكد ما تحرص الجامعة على ترسيخه من قيم المشاركة الوطنية بين أبنائها.

