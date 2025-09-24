رئيس جامعة المنصورة لـ فيتو: لدينا 58 برنامجا نوعيا متخصصا لتلبية احتياجات سوق العمل

جامعة المنصورة من الجامعات العريقة في مصر، تستقبل حاليا 185 ألف طالب من بينهم 48 ألفا من الطلاب الجدد.

وأجرت فيتو بثا مباشرا مع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة للتعرف علي ملامح الجامعة الجديدة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد وكيفية جذب الطلاب الوافدين والتعرف علي البرامج الجديده هذا العام

كيف تقيّمون استعداد جامعة المنصورة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026؟

الجامعة أنهت استعداداتها مبكرًا، لأننا نعتبر بداية العام الدراسي انعكاسًا لصورة الجامعة. جهزنا المدرجات والقاعات والمعامل على أعلى مستوى، وأجرينا أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والمدن الجامعية. الأهم أن لدينا رؤية واضحة لإدارة العام الدراسي في إطار الانضباط والجدية، مع توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

ما أبرز ملامح خطة الجامعة لاستقبال الطلاب من اليوم الأول؟

الجامعة أعدت أسبوعًا تعريفيًا يشمل لقاءات مع العمداء وأعضاء هيئة التدريس، واستعراض الأنشطة والخدمات.

ويتضمن البرنامج حفلات استقبال للطلاب الجدد وندوات تعريفية، جولات إرشادية داخل الحرم الجامعي، وتوزيع كتيبات إلكترونية للتعريف بالكليات والبرامج والأنشطة، وذلك في إطار الحرص أن يشعر الطالب من أول يوم أنه جزء من أسرة المنصورة، وأن الجامعة ليست مكانًا للتعلم فقط بل لصناعة الشخصية.

كيف تنظرون إلى دور الأنشطة الطلابية في تكوين شخصية الطالب الجامعي؟

الأنشطة ليست ترفيهًا، بل وسيلة لتشكيل وعي الطالب وتعزيز انتمائه. الطالب الذي يشارك في نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي يصبح أكثر ثقة بنفسه وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

كيف تولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بالطلاب من ذوي الهمم؟

تولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بطلابها من ذوي الهمم، ويعد مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة واحدًا من أكبر المراكز المتخصصة على مستوى الجامعات المصرية، حيث يقدم برامج متكاملة للدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي. وتمتد هذه الخدمات إلى جميع كليات الجامعة عبر وحدات فرعية لمتابعة الطلاب وتلبية احتياجاتهم، بما يضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية. كما تحرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية دامجة من خلال تطبيق الأكواد الخاصة في بنيتها التحتية لتيسير الحركة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جامعة المنصورة وجهة تعليمية مفضلة للطلاب الوافدين.. ما خطتكم لجذب المزيد؟

تسعى جامعة المنصورة إلى تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية مفضلة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأفريقية والآسيوية، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية باللغة الإنجليزية والبرامج المشتركة مع الجامعات العالمية، إلى جانب التوسع في البرامج الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل الدولي. كما توفر الجامعة بيئة طلابية جاذبة وخدمات متكاملة تشمل السكن الجامعي والدعم الأكاديمي والأنشطة الثقافية والرياضية. وفي هذا الإطار تقوم إدارة الطلاب الوافدين بدور محوري في تيسير جميع الخدمات والإجراءات، وتم هذا العام تفعيل مكاتب فرعية للوافدين بجميع الكليات لتسهيل التواصل والمتابعة داخل الكلية نفسها، بما يضمن استقطاب أعداد متزايدة من الطلاب الوافدين.

الجامعة تطلق هذا العام أكثر من برنامج جديد.. هل يمكن أن تطلعونا على تفاصيل هذه البرامج؟

هذا العام يمثل نقلة نوعية في البرامج الأكاديمية:

برنامج بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية الدولي (فارم دي – المنصورة مانشستر): بالشراكة مع جامعة مانشستر البريطانية، وهو الأول من نوعه بالجامعات المصرية.

برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية النوعية.

هل يوجد برامج أخرى نوعية جديدة متوقع الإعلان عنها قريبا؟

جامعة المنصورة بها 58 برنامجا نوعيا متخصصا ولدينا مجموعة متميزة من البرامج النوعية الحديثة تصل إلى عشر برامج نوعية في انتظار صدور القرارات الوزارية لبدء الدراسة بها فورًا.

صممت هذه البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تجمع بين التخصصات العلمية والتكنولوجية والفنية في آن واحد. وتشمل هذه البرامج مجالات الرياضيات والذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات والأرشفة الإلكترونية، الشبكات والأمن السيبراني، علم الآثار الرقمي، بالإضافة إلى تخصصات نوعية في الفنون البصرية والسمعية، التربية النوعية، وتصميم المناظر الطبيعية المستدامة.

كما تتضمن برامج متقدمة في العمارة التراثية والعمارة الذكية، التصميم البيئي والعمارة الداخلية، إلى جانب مجالات النحت الرقمي، الحركة والمؤثرات البصرية. وتهدف جميعها إلى إعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والإبداعية، من خلال نظم دراسية معتمدة تعتمد على الساعات المعتمدة وتكامل المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتؤهل الطلاب للانخراط في سوق عمل عالمي متغير.

كيف تترجم هذه البرامج رؤية الجامعة في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي؟

استراتيجية الجامعة أن الطالب لا يتخرج ليبحث عن فرصة، بل يتخرج وهو يملك المهارات التي تجعله مطلوبًا. هذه البرامج صُممت بعد دراسات دقيقة لاحتياجات السوق في مصر وخارجها. شراكاتنا الدولية تضمن أن يكون خريج المنصورة منافسًا عالميًا، سواء في قطاع الصحة أو التكنولوجيا أو الصناعة.

جامعة المنصورة حققت إنجازات لافتة في التصنيفات العالمية.. ما خطتكم لتعزيز هذه المكانة؟

الجامعة دخلت بقوة في تصنيفات عالمية مثل "التايمز" و"QS" وشنغهاي وغيرها، ونحتل مواقع متقدمة إقليميًا.

مؤخرًا حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التعاون الصناعي والدولي وفق مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن تصنيف التايمز العالمي.

ما هي خطتكم المقبلة لاستمرار التميز؟

تتبنى الجامعة خطة متكاملة للحفاظ على ريادتها والتقدم في التصنيفات العالمية، ترتكز على دعم البحث العلمي عالي التأثير وزيادة النشر الدولي في مجلات مرموقة، وتطوير البنية التحتية البحثية والمعامل المتخصصة، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وربط الأبحاث بقضايا التنمية والابتكار والصناعة. كما تهتم الجامعة برفع مؤشرات التوظيف وتعزيز سمعة خريجيها في سوق العمل المحلي والعالمي، وتولي أهمية خاصة للتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية بما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة.

وتعمل الجامعة على تطبيق آليات متابعة دقيقة لمؤشرات التصنيف، وتقديم برامج تدريب متقدمة لأعضاء هيئة التدريس في النشر الدولي، وتشجيع التعاون البحثي متعدد التخصصات، إلى جانب دعم مشاركة الطلاب في المشاريع البحثية والابتكارية. وتركز الخطة كذلك على التحول الرقمي، وتطوير المكتبات الإلكترونية، وتبني حلول مستدامة في إدارة الموارد، بما يضمن استمرار تقدم الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية وترسيخ مكانتها بين الجامعات المتميزة.

كيف تدعم الجامعة الباحثين الشباب وتوفر بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال؟

عبر برامج تدريبية وحوافز للنشر الدولي، وتوفير معامل متطورة ودعم مالي لمشروعاتهم البحثية. كما أنشأت الجامعة حاضنات أعمال ومراكز للابتكار لتحويل الأفكار إلى مشروعات ريادية، مع تقديم استشارات ودعم تسويقي، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والمجتمع، بما يخلق بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال.

