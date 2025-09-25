الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

الفضة، فيتو
الفضة، فيتو

أسعار الفضة في مصر، استقرت أسعار الفضة محليا خلال حركة تداولات اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق. 

اقرأ التالي: سعر جرام الفضة اليوم في مصر

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الشهور الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة اليوم

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام. 

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الإرتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

اقرأ أيضا: بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 مساء اليوم حوالي 76.26 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925 

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 70.61 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 61.07 جنيه. 

الفضة على المستوى العالمى 

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2376 جنيه.

الفضة 
الفضة 

 الطلب المحلي على الفضة

يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي، وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة في السوق المحلي 

الفضة - فيتو 
الفضة 

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 40 دولارًا للأونصة خلال تعاملات سبتمبر الجاري، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

 يمكن القول إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، في عام 2025، تشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

زيادة الطلب المحلي والعالمي

 في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، أصبحت الفضة جزءًا أساسيًا من حياة المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة اسعار الفضة في مصر أسعار الفائدة الفضة عيار 925 الفضة الفضة اليوم الفضة عيار 800 الفضة عيار 999 الفضة فى مصر الفضة على المستوى العالمى جرام الفضة عيار 925 جرام الفضة اليوم جرام الفضة عيار 800

مواد متعلقة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تراجع جديد، سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الفضة فى مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع حذر فى سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads