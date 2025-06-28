بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سادت توقعات من البنوك الدولية ورجال أعمال حول العالم بصعود الفضة خلال العام الجارى خاصة مع بداية شهر يوليو القادم.

نصائح بشراء الفضة

ونصح رجل الأعمال الأمريكي والمؤلف الشهير لكتاب "الأب الغني والأب الفقير" روبرت كيوساكي، المستثمرين بالإسراع في شراء الفضة، متوقعًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المعدن الأبيض خلال شهر يوليو المقبل.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجّه كيوساكي تذكيرًا بما وصفه بـ"درس الثراء"، قائلًا: "أرباحك تُجنى عند الشراء، لا عند البيع."

وأضاف كيوساكي: "الفضة تُعد اليوم أفضل فرصة شراء غير متكافئة، ما يعني وجود احتمال كبير لتحقيق مكاسب مرتفعة مقابل مخاطر منخفضة."

توقعات أسعار الفضة خلال شهر يوليو القادم

وتوقع رجل الأعمال الأميركي أن تشهد أسعار الفضة انفجارًا في يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة حاليًا للجميع لشراء الفضة بأسعار معقولة، لكنها قد لا تكون كذلك في المستقبل القريب.

وختم منشوره بتحذير ضمني من تفويت هذه الفرصة، قائلًا: "الجميع يمكنهم شراء الفضة اليوم، ولكن ليس غدًا... احذر أن تضيع الفرصة."

أما على المستوى المحلي فقد شهدت اسعار الفضة المحلية استقرارا ملحوظ اداخل الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت.

جاءت أسعار الفضة فى السوق المصرى كالتالى:

سعر أونصة الفضة

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 1788 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 999

وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 57.66 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 53.19 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 46.23 جنيها.

توقعات ساكسو بنك للفضة والذهب

قال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، ارتفاع أسعار الفضة والذهب والكاكاو والقهوة في عام 2025، مشيرًا إلى أن الطقس والتعريفات الجمركية سيكون لهما تأثير كبير على الأسعار.

وأضاف هانسن أن الطقس هو العامل الرئيسي الذي سيؤثر على أسعار الغذاء في المستقبل، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ما يساعد في استقرار الأسعار على المدى الطويل.

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