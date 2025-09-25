عادل العمدة: دعوة الرئيس الكولومبي لتشكيل جيش لتحرير فلسطين تحول جديد في مواجهة الطغيان الإسرائيلي

أكد اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن دعوة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لتشكيل "جيش دولي قوي" لتحرير فلسطين والدفاع عن شعبها، تمثل تحولًا نوعيًا في المواقف الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية، وتدل على دخول العالم في مرحلة جديدة من المواجهة مع الطغيان الذي تمارسه إسرائيل بدعم أمريكي.

وقال العمدة لـ فيتو إن "هذه الدعوة تعبّر عن كسر لحالة الصمت الدولي، وتُظهر أن هناك أصواتًا من داخل المجتمع الدولي بدأت ترفض بشكل علني الفاشية الإسرائيلية والممارسات القمعية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التهجير القسري، والتجويع، والإبادة الجماعية، وقتل الأطفال".

وأضاف أن هناك حالة متزايدة من الرفض العالمي لتلك الممارسات التي تتم تحت غطاء ودعم من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس الكولومبي، رغم صعوبة تنفيذها من الناحية الواقعية، تمثل بداية قوية لارتفاع الأصوات المطالبة بالتصدي للإرهاب الإسرائيلي.

تجاهل القانون الدولي يقوض العدالة

وحذّر العمدة من أن استمرار تجاهل القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى غياب العدالة الدولية، موضحًا أن "المواقف الرافضة لهذه الجرائم لن تبقى حبيسة التصريحات، بل ستتحول إلى خطوات عملية على الأرض".

وأشار إلى أن "إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تواصل تحديها الصريح للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وخاصة في قطاع غزة، مما أفقد واشنطن دورها كوسيط محايد في أي عملية سلام مستقبلية".

واختتم العمدة تصريحه بالتأكيد على أن "مرحلة الغضب الدولي بدأت تتشكل، وقد تكون دعوة الرئيس الكولومبي الشرارة التي تُعيد ترتيب المواقف الدولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر".

