السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد للسلام

ناقش الجانبان المصري والرواندي تطورات الوضع في أعقاب مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وزيادة عدد الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.

وأطلع الرئيس نظيره الرواندي على جهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية.

كما شدد الرئيس على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية عُقدت فور وصول الرئيس الرواندي، حيث عُزف السلامان الوطنيان لمصر ورواندا، أعقبها عقد لقاء مغلق بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين

كما عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لاستعراض نتائج المباحثات بين الجانبين.

